سياسة | دولي

الخارجية الأمريكية تقر صفقة ذخائر لإسرائيل بنحو 2.7 مليار دولار

28 - فبراير - 2025

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واشنطن: قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان اليوم الجمعة إن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لذخائر ومعدات توجيه ودعم ذخيرة لإسرائيل في حزمتين تُقدّر قيمتهما بنحو 2.7 مليار دولار.

وأضاف البنتاغون أن المقاولين الرئيسيين للحزمة الأولى هما شركتا ريبكون وبوينغ، في حين تشمل الحزمة الثانية شركة جنرال ديناميكس.

وقالت وزارة الدفاع إن وزارة الخارجية وافقت على بيع جرافات كاتربيلر دي 9 ومعدات ذات صلة لإسرائيل بقيمة نحو 295 مليون دولار.

(رويترز)

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  1. يقول مروان:
    فبراير 28, 2025 الساعة 10:32 م

    كفاكم كذب يا بنتاغون ..من أين يكون للاحتلال كل هذه الأموال، وأمريكا أصلا من تدفع الاعانات سنويا للاحتلال بل حتى لمصر والأردن لحماية الاحتلال…كيف للاحتلال أن يشتري أسلحة والاساطيل الحربية الأوروبية والأمريكية تأتي لسواحل غزة لمجرد هجوم على مستوطنات غلاف غزة؟

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  2. يقول صقر قريش:
    فبراير 28, 2025 الساعة 11:23 م

    هذا مش بيع او مجرد صفقة أسلحة بين اي دولتين.
    هذا انفاق سخي جدا لا مثيل له في كل العصور وعلى مدار التاريخ مع تعهد والتزام أمريكي لا حدود له بالحرص على وجود اسراءيل وتفوقها على جيرانها اكثر من حرص امريكا على اي ولاية أمريكية حتى من الولايات المهمة.
    يوجد مثلن مماحكات مالية كثيرة في العلاقة بين الحكومة الفدرالية الأمريكية في عهد الجمهوريين وولاية كاليفورنيا التي يحكمها الديمقراطيين حيث العلاقة رسمية يضبط إيقاعها الدستور الأمريكي، بينما لا تجد هكذا مماحكات ولا رسميات ولا شكليات في العلاقة بين امريكا والكيان حيث الدين غير ممنوع والعتب مرفوع والرزق على الله.
    الغريب في الأمر ان السياسيين في الولايات التي تشعر انها مضطهدة من الحكومة الفدرالية، يقرون بأفضلية المعاملة للكيان من قبل البيت الأبيض على ولايتهم، وتجدهم يتسابقون إلى التأييد الاعمى لاسراءيل وأحقيتها بما يدفعه دافع الضرائب الأمريكي في ولايتهم عن أحقية صرف هذه الأموال بما يحتاجه سكان تلك الولية.
    دعوا الولايا للخالق فربما دعوة الولية لا ترد.

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