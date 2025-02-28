الخارجية الأمريكية تقر صفقة ذخائر لإسرائيل بنحو 2.7 مليار دولار

واشنطن: قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان اليوم الجمعة إن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لذخائر ومعدات توجيه ودعم ذخيرة لإسرائيل في حزمتين تُقدّر قيمتهما بنحو 2.7 مليار دولار.

وأضاف البنتاغون أن المقاولين الرئيسيين للحزمة الأولى هما شركتا ريبكون وبوينغ، في حين تشمل الحزمة الثانية شركة جنرال ديناميكس.

وقالت وزارة الدفاع إن وزارة الخارجية وافقت على بيع جرافات كاتربيلر دي 9 ومعدات ذات صلة لإسرائيل بقيمة نحو 295 مليون دولار.

(رويترز)