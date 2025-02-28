الخارجية الأمريكية تقر صفقة ذخائر لإسرائيل بنحو 2.7 مليار دولار

واشنطن: قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان اليوم الجمعة إن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لذخائر ومعدات توجيه ودعم ذخيرة لإسرائيل في حزمتين تُقدّر قيمتهما بنحو 2.7 مليار دولار.
وأضاف البنتاغون أن المقاولين الرئيسيين للحزمة الأولى هما شركتا ريبكون وبوينغ، في حين تشمل الحزمة الثانية شركة جنرال ديناميكس.
وقالت وزارة الدفاع إن وزارة الخارجية وافقت على بيع جرافات كاتربيلر دي 9 ومعدات ذات صلة لإسرائيل بقيمة نحو 295 مليون دولار.
(رويترز)
كفاكم كذب يا بنتاغون ..من أين يكون للاحتلال كل هذه الأموال، وأمريكا أصلا من تدفع الاعانات سنويا للاحتلال بل حتى لمصر والأردن لحماية الاحتلال…كيف للاحتلال أن يشتري أسلحة والاساطيل الحربية الأوروبية والأمريكية تأتي لسواحل غزة لمجرد هجوم على مستوطنات غلاف غزة؟
هذا مش بيع او مجرد صفقة أسلحة بين اي دولتين.
هذا انفاق سخي جدا لا مثيل له في كل العصور وعلى مدار التاريخ مع تعهد والتزام أمريكي لا حدود له بالحرص على وجود اسراءيل وتفوقها على جيرانها اكثر من حرص امريكا على اي ولاية أمريكية حتى من الولايات المهمة.
يوجد مثلن مماحكات مالية كثيرة في العلاقة بين الحكومة الفدرالية الأمريكية في عهد الجمهوريين وولاية كاليفورنيا التي يحكمها الديمقراطيين حيث العلاقة رسمية يضبط إيقاعها الدستور الأمريكي، بينما لا تجد هكذا مماحكات ولا رسميات ولا شكليات في العلاقة بين امريكا والكيان حيث الدين غير ممنوع والعتب مرفوع والرزق على الله.
الغريب في الأمر ان السياسيين في الولايات التي تشعر انها مضطهدة من الحكومة الفدرالية، يقرون بأفضلية المعاملة للكيان من قبل البيت الأبيض على ولايتهم، وتجدهم يتسابقون إلى التأييد الاعمى لاسراءيل وأحقيتها بما يدفعه دافع الضرائب الأمريكي في ولايتهم عن أحقية صرف هذه الأموال بما يحتاجه سكان تلك الولية.
دعوا الولايا للخالق فربما دعوة الولية لا ترد.