سياسة | دولي

البنتاغون: الولايات المتحدة ترسل حاملة طائرات ثانية إلى شرق المتوسط “لردع الأعمال العدائية ضد إسرائيل”

منذ ساعة واحدة

حاملة الطائرات الأمريكية "يو اس اس أيزنهاور"

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واشنطن: أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، السبت، أن إرسال الولايات المتحدة حاملة طائرات ثانية إلى شرق البحر المتوسط يأتي في إطار “ردع الأعمال العدائية ضد إسرائيل، أو أي جهود لتوسيع الحرب، في أعقاب الهجوم الذي شنّته حماس” على الدولة العبرية.

وستنضم حاملة الطائرات “يو اس اس أيزنهاور”، ومجموعة السفن الحربية التابعة لها، إلى الحاملة “جيرالد فورد”، التي سبق وأن تم نشرها في المنطقة، في أعقاب هجوم “حماس”، قبل أسبوع.

وقال أوستن، في بيان، إن نشر السفن الحربية يشير إلى “التزام واشنطن الحازم بأمن إسرائيل، وتصميمنا على ردع أي دولة أو جهة غير حكومية تسعى إلى تصعيد هذه الحرب”.

(أ ف ب)

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