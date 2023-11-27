البنتاغون: صوماليون حاولوا “اختطاف” السفينة “سنترال بارك” المرتبطة بإسرائيل وليس جماعة الحوثي

واشنطن- “القدس العربي”: قال الجنرال بات رايدر، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، الإثنين، إن جماعة الحوثي اليمنية لم تكن المسؤولة عن محاولة اختطاف ناقلة تجارية يوم الأحد في خليج عدن، مؤكداً أن خمسة من الصوماليين قاموا بتنفيذ المحاولة.

واعتقلت مدمرة البحرية الأمريكية “يو إس إس ماسون” يوم الأحد خمسة أفراد بعد أن استجابت لنداء استغاثة من سفينة “سنترال بارك”، وهي سفينة تجارية لها علاقات مع شركة مملوكة لإسرائيليين كانت تحمل حمض الفوسفوريك.

وصعد المهاجمون الخمسة إلى “سنترال بارك”، التي ترفع العلم الليبيري وتديرها شركة زودياك ماريتايم قبل وصول “ماسون”.

ثم حاول الأفراد الفرار عبر قارب صغير قبل أن يتم القبض عليهم في نهاية المطاف، وفقًا لبيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM).

ولم تحدد القيادة المركزية الأمريكية هوية المهاجمين في البداية، لكنها قالت إن صاروخين أُطلقا من اليمن، الذي يسيطر عليه الحوثيون بينما كانت السفينة البحرية تنهي الرد على نداء الاستغاثة، مما ترك الأمر مفتوحًا لتفسير أن عملية الاختطاف قد تكون مرتبطة بالمسلحين المدعومين من إيران، وفقاً لصحيفة “ذا هيل” القريبة من الكونغرس.

وسقطت الصواريخ في خليج عدن على بعد حوالي 10 أميال بحرية من “ماسون” و”سنترال بارك”. ولم يوضح رايدر ما إذا كان مسؤولو البنتاغون يعتقدون أن الصواريخ كانت تستهدف السفينتين.

وقال رايدر إن التقييم الأولي لوزارة الدفاع هو أن الأفراد الخمسة من الصومال وأن الحادث “مرتبط بالقرصنة”. وأضاف أن المهاجمين في الحجز حاليا على سطح “ماسون”.

وأشار، أيضاً، إلى وجود ثلاث سفن تابعة للجيش الصيني (جيش التحرير الشعبي) كانت، أيضًا، بالقرب من “سنترال بارك” وقت محاولة الاختطاف، لكن السفن “لم تستجب” لـ 59 نداء استغاثة.

وقال رايدر إنه بموجب القواعد والقوانين البحرية الدولية، عندما تطلق سفينة إشارة استغاثة، “يُطلب من جميع السفن الموجودة في المنطقة المجاورة أن تأتي وتقدم المساعدة والدعم”.

ويأتي هذا الحادث في الوقت الذي شن فيه وكلاء إيرانيون العديد من الهجمات على القوات والأصول الأمريكية في الشرق الأوسط وسط الحرب الإسرائيلية على غزة.

ويخشى المسؤولون الأمريكيون أن يتسع الصراع ويستهلك المنطقة.

وتندرج شركة زودياك ماريتايم، ومقرها لندن، والتي تدير سنترال بارك، ضمن المحفظة الأكبر للملياردير الإسرائيلي إيال عوفر.