سياسة | دولي

البنتاغون: قوات فاغنر ليست لها مشاركة ذات أهمية في أوكرانيا

منذ ساعتين

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واشنطن:  قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)  الخميس إن مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة لا تشارك في عمليات عسكرية في أوكرانيا بأي قدر من الأهمية، وذلك بعد أكثر من أسبوعين من قيام المجموعة بتمرد مسلح قصير الأمد في روسيا.

وقال البريجادير جنرال باتريك رايدر، المتحدث باسم البنتاغون “في هذه المرحلة، لا نرى قوات فاغنر تشارك بأي قدر كبير لدعم العمليات القتالية في أوكرانيا”.

خاض مقاتلو فاغنر بعضا من أشرس المعارك وأكثرها دموية في الغزو الروسي لأوكرانيا.

لكن في أعقاب تمرد يومي 23 و24 يونيو/ حزيران، مُنح المقاتلون الاختيار بين الذهاب إلى المنفى أو الانضمام إلى القوات النظامية الروسية أو العودة إلى منازلهم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية أمس الأربعاء إن فاغنر تستكمل تسليم الأسلحة إلى القوات المسلحة النظامية الروسية.

(رويترز)

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