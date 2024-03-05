البنتاغون: لا توجد خطط لإرسال قوات أمريكية إلى غزة لتعزيز جهود توزيع المساعدات

واشنطن: قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لا تعتزم إرسال قوات أمريكية إلى غزة لتعزيز جهود توزيع المساعدات، في تصريحات تقلل على ما يبدو من شأن مقترح إنشاء ميناء يديره الجيش الأمريكي أو موقع هبوط لتوزيع المساعدات عن طريق البحر.

وقال الميجر جنرال باتريك رايدر المتحدث باسم البنتاغون في مؤتمر صحافي “في الوقت الحالي لا توجد خطط لنشر قوات أمريكية على الأرض في غزة”.

(رويترز)