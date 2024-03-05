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البنتاغون: لا توجد خطط لإرسال قوات أمريكية إلى غزة لتعزيز جهود توزيع المساعدات

5 - مارس - 2024

باتريك رايدر المتحدث باسم البنتاغون

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واشنطن: قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لا تعتزم إرسال قوات أمريكية إلى غزة لتعزيز جهود توزيع المساعدات، في تصريحات تقلل على ما يبدو من شأن مقترح إنشاء ميناء يديره الجيش الأمريكي أو موقع هبوط لتوزيع المساعدات عن طريق البحر.

وقال الميجر جنرال باتريك رايدر المتحدث باسم البنتاغون في مؤتمر صحافي “في الوقت الحالي لا توجد خطط لنشر قوات أمريكية على الأرض في غزة”.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 5, 2024 الساعة 8:35 م

    ولكن توجد خطط للزج بجنود البانتاغون الأمريكي العفن النتن الذي يرسل أسلحته القذرة لقتل أطفال ونساء غزة هذي شهور وشهور وشهور، وقد فضحكم الجندي آرون بوشنيل الذي أحرق نفسه أمام سفارة تل أبيب يا حبيب 🇵🇸🤕☝️👀🚀👀🚀

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