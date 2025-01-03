سياسة | دولي | الولايات المتحدة

البنتاغون: لا خطط لإقامة قاعدة أمريكية في عين العرب السورية

3 - يناير - 2025

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نيويورك: أكدت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، الجمعة، على عدم وجود أي خطط أو نويا لإقامة قاعدة أمريكية في منطقة عين العرب التابعة لمحافظة حلب شمالي سوريا.

جاء ذلك على لسان نائبة المتحدث باسم الوزارة سابرينا سينغ، خلال أول مؤتمر صحافي لهذا العام.

وتعليقا على أنباء متداولة عن إقامة قاعدة عسكرية أمريكية في عين العرب قالت سينغ: “اطلعت على بعض تلك الأخبار، لا توجد خطة لبناء قاعدة عسكرية في كوباني (عين العرب)”.

وأكدت مجددا أن الجنود الأمريكيين متواجدون في سوريا لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي بشكل دائم.

وزعمت سينغ، أن عين العرب لا يوجد فيها جنود أمريكيون.

وقالت: “لا توجد حاليا خطة أو نية لإنشاء أي قاعدة في كوباني، لست متأكدة من مصدر هذه الأنباء”.

وشددت سينغ، أن الولايات المتحدة تدعم سلامة الأراضي السورية وعملية الاستقرار السياسي، “لكن هذا لن يكون ممكنا إلا من خلال القضاء على داعش والجماعات الإرهابية الأخرى”.

(الأناضول)

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