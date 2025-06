البنتاغون: لا سفن إيرانية قبالة ساحل أمريكا- (فيديو)

واشنطن: قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم الأربعاء، إنه لا توجد أدلة على أن طائرات مسيّرة رُصدت فوق ولاية نيوجرسي مصدرها كيان أجنبي أو معاد، ورفضت ادعاء عضو في الكونغرس بهذا الشأن.

وأشار عضو الكونغرس الجمهوري جيف فان درو في وقت سابق اليوم إلى أن “سفينة أُمّ” إيرانية متمركزة قبالة ساحل شرق الولايات المتحدة هي التي تطلق الطائرات المسيّرة.

وكتب على منصة إكس “ما كشفناه مقلق، طائرات مسيّرة تحلّق نحونا من جهة المحيط، ويُحتمل ارتباطها بسفينة أمّ إيرانية مجهولة”.

What we’ve uncovered is alarming—drones flying in from the direction of the ocean, possibly linked to a missing Iranian mothership.

This is a national security crisis we cannot ignore.

Bring them down now. pic.twitter.com/YicWkcoJR1

— Congressman Jeff Van Drew (@Congressman_JVD) December 11, 2024