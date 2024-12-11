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البنتاغون: لا سفن إيرانية قبالة ساحل أمريكا- (فيديو)

11 - ديسمبر - 2024

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واشنطن: قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم الأربعاء، إنه لا توجد أدلة على أن طائرات مسيّرة رُصدت فوق ولاية نيوجرسي مصدرها كيان أجنبي أو معاد، ورفضت ادعاء عضو في الكونغرس بهذا الشأن.

وأشار عضو الكونغرس الجمهوري جيف فان درو في وقت سابق اليوم إلى أن “سفينة أُمّ” إيرانية متمركزة قبالة ساحل شرق الولايات المتحدة هي التي تطلق الطائرات المسيّرة.

وكتب على منصة إكس “ما كشفناه مقلق، طائرات مسيّرة تحلّق نحونا من جهة المحيط، ويُحتمل ارتباطها بسفينة أمّ إيرانية مجهولة”.

وقالت وزارة الدفاع إنه لا توجد سفينة أمّ إيرانية.

وأوضحت سابرينا سينغ المتحدثة باسم البنتاغون “هذا ليس صحيحا. لا توجد سفينة إيرانية قبالة سواحل الولايات المتحدة، ولا يوجد ما يُسمّى (السفينة الأمّ) التي تطلق طائرات مسيّرة صوب الولايات المتحدة”.

وأضافت سينغ أن الطائرات المسيّرة المرصودة ليست تابعة للجيش الأمريكي أيضا، وأن سلطات إنفاذ القانون المحلية تحقق في الموضوع.

وتابعت أن الجيش الأمريكي لم يسقط أي طائرات مسيرة لأنها لم تشكل تهديدا لأي منشآت عسكرية.

(رويترز)

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