البنتاغون: لا قيود جديدة على استخدام أوكرانيا للأسلحة الأمريكية

واشنطن/بروكسل: قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة لن تفرض أي قيود جديدة على استخدام أوكرانيا للأسلحة الأمريكية إذا شاركت قوات كوريا الشمالية في القتال، وذلك بعد أن قال حلف شمال الأطلسي إن وحدات عسكرية من كوريا الشمالية نُشرت في منطقة كورسك الروسية.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته للصحافيين، بعد محادثات مع وفد كوري جنوبي بشأن عمليات الانتشار الكورية الشمالية، إن “التعاون العسكري المتزايد بين روسيا وكوريا الشمالية يشكل تهديدا للأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادي والأوروبي الأطلسي”.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن هذا التطور “خطير جدا”.

وقدر البنتاغون أن 10 آلاف جندي كوري شمالي انتشروا في شرق روسيا للتدريب، ارتفاعا من تقديرات بلغت 3000 جندي يوم الأربعاء الماضي.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ “بعض هؤلاء الجنود انتقلوا بالفعل إلى مكان أقرب إلى أوكرانيا، ونحن نشعر بقلق متزايد من أن روسيا تعتزم استخدامهم في القتال، أو لدعم العمليات القتالية ضد القوات الأوكرانية في منطقة كورسك الروسية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا”.

وأحجمت المتحدثة عن تأكيد وجود قوات كورية شمالية في كورسك.

