البنتاغون: لا نؤيد وقف إطلاق النار في غزة

واشنطن: قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” إنها لا تؤيد وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر، خلال مؤتمر صحافي عقده الخميس، في واشنطن.

وقال رايدر: “لا نؤيد وقف إطلاق النار، لأن من شأنه منح حماس الوقت لإعادة تنظيم صفوفها وتعريض المواطنين الإسرائيليين وغيرهم للخطر”.

والثلاثاء، قال متحدث مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن “وقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر لن يكون الحل الصحيح، وسيفيد (حركة) حماس حاليا”.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ27 حربا مدمرة على غزة، حيث قتل إجمالا 9061 فلسطينيا، بينهم 3760 طفلا.

(الأناضول)