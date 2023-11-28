واشنطن: توقّفت الهجمات شبه اليومية ضد القوات الأمريكية في العراق وسوريا منذ دخول هدنة بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في الأسبوع الماضي، وفق ما أعلن البنتاغون الثلاثاء.
واستُهدفت القوات الأمريكية في البلدين بصواريخ وطائرات مسيرة أكثر من 70 مرة منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر، في تصعيد للعنف حمّلت الولايات المتحدة مسؤوليته لفصائل مدعومة من إيران.
وقال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر “لم تتعرض القوات الأمريكية في العراق وسوريا إلى أي هجوم منذ 23 تشرين الثاني/نوفمبر، أي منذ بدء سريان الهدنة” الموقتة بين إسرائيل وحماس في غزة.
وأسفرت الهجمات عن إصابة العشرات من العناصر الأميركيين الموجودين في العراق وسوريا في إطار الجهود المبذولة لمنع عودة تنظيم الدولة الإسلامية، لكنّهم عادوا جميعا إلى الخدمة منذ ذلك الحين.
وثمة ترابط بين تزايد الهجمات ضد القوات الأمريكية والحرب بين إسرائيل وحماس.
واندلعت الحرب على أثر هجوم مباغت وغير مسبوق شنّته حماس في 7 أكتوبر على المستعمرات الإسرائيلية.
وأدى القصف البري والجوي الإسرائيلي ردا على الهجوم إلى استشهاد ما يقارب 15 ألف شخص معظمهم من المدنيين.
وأثارت الحصيلة المرتفعة للشهداء غضبا عارما في الشرق الأوسط وشكّلت دافعا لجماعات مسلّحة مناوئة للولايات المتحدة وإسرائيل لشن هجمات ضد قوات أمريكية في المنطقة وكذلك ضد إسرائيل.
وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر دخلت حيّز التنفيذ هدنة لمدة أربعة أيام تم التوصل إليها بوساطة قطرية، تم بموجبها الإفراج عن رهائن لدى حماس مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
وتم تمديد مفاعيل الهدنة ليومين، علما بأن وسطاء يبذلون جهودا لإرساء هدنة مستدامة في الحرب بين إسرائيل وحماس.
وحلّقت في سماء غزة مسيرات أمريكية في إطار جهود تبذل لتحديد أماكن وجود الرهائن الذين تحتجزهم حماس، لكن تلك الطلعات توقّفت تنفيذا لشروط الهدنة، بحسب رايدر.
(وكالات)
ماذا يعني التالي (وحلّقت في سماء غزة مسيرات أمريكية في إطار جهود تبذل لتحديد أماكن وجود الرهائن الذين تحتجزهم حماس، لكن تلك الطلعات توقّفت تنفيذا لشروط الهدنة، بحسب رايدر.) في تفاصيل ما ورد تحت عنوان خبر نشرته جريدة القدس العربي، البريطانية بالذات (البنتاغون: لم تُستهدف القوات الأمريكية بأي هجمات منذ بدء الهدنة بين إسرائيل وحماس) https://www.alquds.co.uk/?p=3269438
بمعنى آخر، من هو رب عقلية وأسلوب التّحرّش والاستفزاز، أو ضرب شروط أي إتفاق بين أهل عقلية (شعب الرّب المُختار)، أو ممثلي ثقافة الأنا مع أهل ثقافة الآخر على أرض الواقع، بشكل مباشر بعد 7/10/2023، عن عمد وقصد؟!
مثال آخر، من طريقة فهم وتعبير أهل مهنة الإعلام (الغربي)،
https://youtu.be/QPE2xvmeD_A?si=gEs-IXOUN3SM7s4u
وليس فقط أهل مهنة الإعلام، في دولنا، للصعود على أكتاف أي موضوع، من أجل مصالح، صاحب المال أو من يدفع الراتب، أو مسؤول عن Advertisement Business، للعلم🤭🤣
يا شاهد الأسترالي، تعليقاً على الرابط الذي أرسلت
https://youtu.be/gcLwR6jugf0?si=4LshF4qypkt4s7gg
هل تعلم بأن ما عمله مصطفى كمال أتاتورك، من إلغاء إستخدام حروف لغة القرآن وإسلام الشهادتين، في تدوين سجلات الدولة، واستبدالها بالحروف اللاتينية قام بها رئيس وزراء ماليزيا/اندونيسيا، (الحرف الچاوي) بعد الإستقلال
نفس الشيء في الصين ماو تسي تونغ، أعلن الثورة الثقافية، من أجل إلغاء إستخدام البو بو مو فو، في تعليم لغة الماندرين، فظهرت الصينية المبسطة بدل التقليدية،
والكثير لا يعلم أن (لغة الماندرين) كتبت بالحرف الچاوي، ودليلي تجده في العملة الوطنية لكل دولة بداية من (الصين)، الوطنية أو الشعبية، وكانت تستخدم حتى في (اليابان).
ثم أشكر (هيفاء زنكنة) على ما جمعت من معلومات تحت عنوان (موقف مؤسسات التمويل اليسارية الغربية من غزة… «روزا لكسمبورغ» نموذجا) https://www.alquds.co.uk/?p=3268881
لكن هل يمكن أن أختلف 180 درجة مع زاوية رؤية، توضح مفهوم عقلية (العالة)، التي تعتمد على (مال) من الغرب أو الشرق،
لأن الإستقلال يعني إمكانية الإنتاج وخلق الإيرادات من بيع المُنتَج، لأي مُنتِج في أجواء بورصة سوق (العولمة/الإنترنت/الشّابِكة)، بلا حاجة إلى واسطة (رشوة بلغة المال أو لغة الجسد) أو محسوبية أو شفاعة، ببساطة لأن مُنتَجه نتيجة مفهوم الحاجة أم الاختراع،
وليس منتجه يمثل رفاهية فكرية أو فلسفية ما، أو نفاق إلى فلان أو علان، لتمرير سياسة أو حاجة في نفس يعقوب، للتعدي على حقوق علان لصالح فلان،
كما حصل مع الكيان الصهيوني، منذ عملية إصدار شهادة ميلاد له، ورفض إصدار شهادة ميلاد إلى (فلسطين) أو (تايوان) في نظام الأمم المتحدة بسبب، حق النقض/الفيتو في مجلس الأمن، فمن هنا السبب في سياسة التمييز والتفرقة العنصرية، إذن؟!
يعني إذن يا يعرب، من أجل النجاح في امتحان (لغة القرآن وإسلام الشهادتين)، كم ساعة عمل في اليوم براتب، وكم ساعة عمل في اليوم بلا راتب، وكم ساعة في اليوم للمتعة أو النوم؟!
وهل يمكن الدمج، أم لا؟!
وللتوضيح بمثال عملي، لتفهم ما أقصد، سبحان الله، أين نحن من هؤلاء؟!🤬😡😭
صورة لرجال المقاومة وهم يقبلون رؤوس رجال الأنفاق (أو الجنود المجهولون) *من هم رجال الأنفاق ؟* • 90 بالمئة من رجال حفر الأنفاق يعملون دون مقابل وبمعدل 8 ساعات يومياً • جزء كبير منهم لا يملك بسطار للعمل ( جزمة ) ويكتفي بأي شيء يحمي قدميه من رطوبة الارض وقسوتها .._* • هناك نوبات عمل ينتهي عملها مع إشراقة كل شمس ثم تنطلق لاعمالها المعتادة كالبشر .._* • معظمهم مصاب بالغضروف وهو مازال في عمر الورد .._* • أحد قادة الاحتلال صرح من أيام قائلا : نحن هنا نشرب الشاي ونتمتع وهناك 1000مقاتل يحفرون كل ليلة تحت الأرض باتجاهنا دون أن نشعر .._* •
هذه الفئة لا تخاف القبر لأنها خاضت التجربة قبل أن تدخل به .._* • هناك رجال منهم ينزلون ما يزيد عن 30 متر تحت الأرض ليس بحثا عن الذهب وإنما بحثا عن عزة أمة قد فقدت وأهدرت ممن يملكون الملايين .._* • هذه الفئة من الناس تشتاق لهم بيوتهم وذراريهم كشوق الام لفقيدها لأجلنا .._* • كل واحد منهم ومع كل ضربة معول يسبح ويذكر الله ويكبر ويستشعر أن ضربته قربته للمسجد الأقصى أكثر .._* *_اللهم كن لهم معيناً ونصيراً ومؤيداً وظهيراً .. فإنه لا يهزم جندك ولا يقهر أوليائك .._* #طوفان_الاقصى
لأن كما في حالة دعم العمل الخيري من تبرّع المرأة، التي إيرادات دخلها، تستغل طريقة استخدام أدوات التجميل في التواصل والإتصالات للتسويق، بشكل عملي للتعليم في أجواء الشّابِكة/الإنترنت/العولمة، أو حتى الرجل،
يجب الإنتباه، إلى أن نموذج (ستيف جوبس) الذي أصوله لها علاقة بآسيا (أبل)، يختلف عن نموذج (إيلون ماسك) الذي أصوله لها علاقة بأفريقيا (تسلا)، رغم أن الجميع يعتمد على ذكاء الآلة في تسويق منتجاتهم، أو تكوين الإيرادات/الدخل، على أرض الواقع وفي أجواء بورصة سوق (العولمة/الإنترنت/الشّابِكة) منها،
هه هذا يصب في صالح عصابة البانتاغون الأمريكي يا انريكي، للأسف الشديد حقيقة مرة، والله يكسر ظهرك يا أمريكا يا راعية عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو يا الياهو 🇵🇸✌️🔥🕸️🔥🔥