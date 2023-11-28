البنتاغون: لم تُستهدف القوات الأمريكية بأي هجمات منذ بدء الهدنة بين إسرائيل وحماس

واشنطن: توقّفت الهجمات شبه اليومية ضد القوات الأمريكية في العراق وسوريا منذ دخول هدنة بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في الأسبوع الماضي، وفق ما أعلن البنتاغون الثلاثاء.

واستُهدفت القوات الأمريكية في البلدين بصواريخ وطائرات مسيرة أكثر من 70 مرة منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر، في تصعيد للعنف حمّلت الولايات المتحدة مسؤوليته لفصائل مدعومة من إيران.

وقال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر “لم تتعرض القوات الأمريكية في العراق وسوريا إلى أي هجوم منذ 23 تشرين الثاني/نوفمبر، أي منذ بدء سريان الهدنة” الموقتة بين إسرائيل وحماس في غزة.

وأسفرت الهجمات عن إصابة العشرات من العناصر الأميركيين الموجودين في العراق وسوريا في إطار الجهود المبذولة لمنع عودة تنظيم الدولة الإسلامية، لكنّهم عادوا جميعا إلى الخدمة منذ ذلك الحين.

وثمة ترابط بين تزايد الهجمات ضد القوات الأمريكية والحرب بين إسرائيل وحماس.

واندلعت الحرب على أثر هجوم مباغت وغير مسبوق شنّته حماس في 7 أكتوبر على المستعمرات الإسرائيلية.

وأدى القصف البري والجوي الإسرائيلي ردا على الهجوم إلى استشهاد ما يقارب 15 ألف شخص معظمهم من المدنيين.

وأثارت الحصيلة المرتفعة للشهداء غضبا عارما في الشرق الأوسط وشكّلت دافعا لجماعات مسلّحة مناوئة للولايات المتحدة وإسرائيل لشن هجمات ضد قوات أمريكية في المنطقة وكذلك ضد إسرائيل.

وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر دخلت حيّز التنفيذ هدنة لمدة أربعة أيام تم التوصل إليها بوساطة قطرية، تم بموجبها الإفراج عن رهائن لدى حماس مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وتم تمديد مفاعيل الهدنة ليومين، علما بأن وسطاء يبذلون جهودا لإرساء هدنة مستدامة في الحرب بين إسرائيل وحماس.

وحلّقت في سماء غزة مسيرات أمريكية في إطار جهود تبذل لتحديد أماكن وجود الرهائن الذين تحتجزهم حماس، لكن تلك الطلعات توقّفت تنفيذا لشروط الهدنة، بحسب رايدر.

(وكالات)