البنتاغون: ما يصل إلى 12 ألف جندي كوري شمالي في روسيا

واشنطن: تقدر الولايات المتحدة أن هناك ما يصل إلى 12 ألف جندي كوري شمالي في روسيا، منهم 10 آلاف في منطقة كورسك.

وقال بات رايدر، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم الاثنين، معلقا على تصريحات صادرة عن وزير الدفاع لويد أوستن قبل أيام: “إذا شارك هؤلاء الجنود في عمليات دعم قتالي ضد أوكرانيا، فسوف يصبحون أهدافا عسكرية مشروعة”.

وقال إن البنتاغون “يبحث في” تقارير عن مزاعم عمليات قتالية كورية شمالية.

ووصلت القوات من بيونغ يانغ إلى روسيا الشهر الماضي، حسبما قال المسؤولون. وقالت الولايات المتحدة إن القوات الروسية دربت هؤلاء الجنود على تكتيكات المشاة والمدفعية وتطهير الخنادق وتشغيل الطائرات المسيرة. وزود الروس القوات الكورية الشمالية بزى ومعدات روسية.

وقال رايدر في بيان: “كل المؤشرات تشير إلى أنهم سيقدمون نوعا من القدرة القتالية أو دعم القتال”. وأضاف: “نتوقع تماما أن يفعل الأوكرانيون ما يحتاجون إليه للدفاع عن أنفسهم وأفرادهم”.

وأشار المتحدث باسم البنتاغون إلى تعليقات أوستن الأخيرة، حيث قال وزير الدفاع إن القوات الكورية الشمالية يمكن استخدامها “للتعويض عن الخسائر الفادحة التي تعاني منها روسيا. أعتقد أن هذا هو التقييم العادل، وبالتأكيد لا أريد أن يكون جنديا كوريا شماليا هناك”.

