البنتاغون: نعمل على صفقة لوقف إطلاق نار بغزة تتضمن قوات لحفظ السلام

واشنطن: قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الخميس، إننا “نعمل عن كثب على صفقة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة تتضمن قوات لحفظ السلام، دون مشاركة القوات الأمريكية”.
وأوضحت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ، في مؤتمر صحافي، أن بلادها “تعمل عن كثب على صفقة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة“.
ورجحت المتحدثة أن “الصفقة ستتضمن قوات لحفظ السلام، دون مشاركة القوات الأمريكية”.
وبوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة، تجري إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة متعثرة للتوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة.
ويعتبر محور فيلادلفيا أحد أبرز نقاط الخلاف الراهنة، حيث يتمسك نتنياهو ببقاء الجيش الإسرائيلي فيه، بينما تصر حماس على انسحابه بشكل كامل من قطاع غزة.
والاثنين، زعم نتنياهو أن تحقيق أهداف الحرب في غزة “يمر عبر محور فيلادلفيا”، وشدد على أن الجيش لن ينسحب منه “على الإطلاق”.
ومنذ أشهر يتهم مسؤولون أمنيون والمعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى، نتنياهو بعرقلة إبرام اتفاق مع حماس خشية انهيار ائتلافه الحاكم وفقدانه منصبه.
ويهدد وزراء اليمين المتطرف، بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها إذا قبلت باتفاق ينهي الحرب.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حربا على غزة، خلّفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال.
(الأناضول)
قوات حفظ سلام لماذا وهل هي ستكون بين غزه والعدو وماذا ستفعل هل ستقوم بما قام به العدو وعجز عنه اي عار هذا
قوات حفظ السلام
أين تكون هذي القوات
إذا كان هناك موافقة من طرف المقاومة يا ريت تكون قوات حفظ السلام المقترحة في غزة والضفة الغربية
قوات حفظ السلام مكونة من جيوش البلدان العربية المتصهينة لحماية إسرائيل من أي هجوم في المستقبل من غزة.
لن يكون هناك جنود أمريكيين لكن العملية ممولة من أمريكا والبلدان المتصهينة المذكورة.
إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية جادة في انهاء الحرب الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني فعليها عدم استخدام حق النقض في مجلس الأمن للامم المتحدة وتمكين مجلس الامن من فرض وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الاسرائيلية من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يحاولون دون ان يصرحوا قضم شمال خط نتساريم واختصار قطاع غزة في الجزء المتبقي تحت حراسة غيرهم … اوهام … لن يعود مستوطن واحد لغلاف غزة … لسبب بسيط … لانهم متأكدين ان الموجة القادمة من قطاع غزة ستكون القاضية … مارأيكم في توسيع قطاع غزة للحصول على السلام … ربما ستكون تصرفت مناسبا الحلال السلام الى حين
لعنة الله علبكم، الله يجعل كيدكم في نحوركم ومكركم يحيق بكم!
قوات حفظ سلام قوات اقامة حروب قوات بيع الفواكه كل من يدخل إلى غزة على دبابات احفاد القردة والخنازير الصهاينة النجسين سيعامل معاملتهم بغض النظر من اي دولة كانوا او اي دين يتبعون . المقاومة هي صاحبة الكلمة الآخيرة وما يقبل به السنوار والضيف هو ما سيجري .
في غزة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه لا يضرهم من خذلهم لانهم يؤمنون بقضاء الله وقدره وأن الآتي لنا لا محالة . لعنة الثمانين قد بدأت فعدوا الايام .
كفاكم كذبا و نفاقا و سقوط اخلاقيا في الحضيض. كنت كلمة واحدة من رئيسكم و البنتاغون كفيلة كفيلة بوقف الابادة الجماعية و الحرب في غزة في غضون بضع ساعات . كيف تزعمون العمل علي وقف الحرب و انتم تكون نارها بآلاف اطمأن القنابل و الذخيرة؟ كيف تزعمون العمل علي وقف الحرب و انتم الذين تحاربو بالوكالة عن الاحتلال الصهيوني ؟ كيف يثق المجتمع الدولي المعتدل في زعلكم العمل علي وقف الحرب و انتم تلفون حجر عثرة في التوصل ابي اتفاق إطار ينهي معاناة الأبرياء الفلسطينيين من الأطفال و الخرج و النساء و الشيوخ و المرضى ؟ كيف نثق فيكم و انتم الذين تمنعون الماء و الغذاء و الدواء عن مليوني ادمي منذ اكثر من سبعة عشر سنة ؟ إسرائيل لم تعد موجودة متذ صبيحة السابع أكتوبر و إنما الولايات المتحدة هي من يخوض الحرب الوجودية منذ إحدى عشر شهرا . أوقفوا سيل اكاذيبكن. حتى كلاب و قطط غزة لا يصدقونكز بالأحرى الشعوب العربية و الإسلامية و احرار العالم في شتى بقاع المعمورة. اليوم كانت لكم اليد الأولى. و ان غدا لناظره قريب ان شاء اللة. و تلك الأيام نداولها بين الناس.
يجب ألا يثق الفلسطينيون بالأميركيين… ويجب ألا ننسى أبدًا أن الأميركيين يعملون لصالح الصهاينة.
هناك دائما عملية احتيال مع الأمريكان…. دائما!! 😉