البنتاغون: وزير الدفاع الأمريكي بحث مع نظيره الإسرائيلي المستجدات الإقليمية

واشنطن: قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن وزير الدفاع لويد أوستن تحدث مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت لبحث المستجدات الأمنية الإقليمية والتأكيد على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في مواجهة تهديدات إيران وحزب الله وحلفاء طهران الآخرين.
(رويترز)
اسراءيل هي المحتلة للاراضي الفلسطينية وهي التي تقتل الفلسطينيين كل يوم ومع ذلك ينسق وزير الدفاع الامريكي مع نظيره الإسرائيلي ويرسل حاملات الطائرات لدعم اسراءيل ويصرح بقية المسؤولين الاميركيين بانهم يريدون حلا ً سلميا ً للصراع الفلسطيني الإسرائيلي ! هل هذا صحيح ام تصريحات بلا معنى.
“”مواجهة تهديدات إيران وحزب الله وحلفاء طهران الآخرين.””
لقد حاول المجرمون الأمريكيون والصهاينة دائما تقسيم العالم الإسلامي حتى يظل ضعيفا. ويجب على الأمة الإسلامية برمتها أن تتحد ضد الصهاينة.
فإذا دمروا لبنان.. فسيكون الدور على مصر والأردن.. والمجرمون الأميركيون لن يفعلوا شيئا لوقف حليفهم المجرم الصهيوني.
فلا تستمعوا لأكاذيب المجرمين الأمريكان ولا تقعوا في فخ التقسيم (الخطة الصهيونية) للاستيلاء على الشرق الأوسط.