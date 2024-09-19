البنتاغون: وزير الدفاع الأمريكي بحث مع نظيره الإسرائيلي المستجدات الإقليمية

واشنطن: قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن وزير الدفاع لويد أوستن تحدث مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت لبحث المستجدات الأمنية الإقليمية والتأكيد على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في مواجهة تهديدات إيران وحزب الله وحلفاء طهران الآخرين.

(رويترز)