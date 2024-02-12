البنتاغون يحقق في وفاة جندي أمريكي في الكويت بحادث “غير قتالي”

واشنطن: توفي جندي أمريكي في حادث غير قتالي في معسكر عريفجان في الكويت، وفقا لبيان صحافي صادر عن الجيش الأمريكي.

وقد تم حجب هوية الجندي في هذا الوقت حتى اكتمال إخطار ذويه. ويجري التحقيق في سبب وفاة الجندي.

معسكر عريفجان، وهو منشأة تابعة للجيش الأمريكي تقع جنوب مدينة الكويت مباشرة، يضم أفرادًا من القوات الجوية والبحرية ومشاة البحرية وخفر السواحل.

وتستضيف المنشأة، أيضًا، موظفين من أستراليا وكندا ورومانيا وبولندا والمملكة المتحدة.

ويأتي مقتل الجندي في الوقت الذي أصبحت فيه القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط في حالة تأهب قصوى بعد الحرب الإسرائيلية على غزة.

وفي الأشهر التالية، هاجم تحالف واسع من الميليشيات المدعومة من إيران أهدافًا أمريكية أكثر من 160 مرة بسبب دعم الولايات المتحدة للاحتلال الإسرائيلي.

وفي الشهر الماضي، قُتل ثلاثة جنود أمريكيين في هجوم بطائرة بدون طيار على قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن تُعرف باسم البرج 22، بالقرب من الحدود مع سوريا والعراق.