البنتاغون يخطط لتخفيضات كبيرة في قوات العمليات الخاصة بالشرق الأوسط

واشنطن- “القدس العربي”: تخطط وزارة الدفاع الأمريكية لإجراء تخفيضات كبيرة في قوات العمليات الخاصة في الشرق الأوسط، حيث تحول تركيزها من مكافحة الإرهاب في تلك المنطقة إلى التهديدات من الصين، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال يوم الخميس.

التخفيضات تشمل الأدوار الداعمة مثل الحرب النفسية والاستخبارات وقوات الاتصالات والأدوار اللوجستية

ويعتزم الجيش الأمريكي خفض نحو 3000 جندي من قواته الخاصة، أي حوالي 10%، والتي يمكن أن تشمل وحدات كوماندوز القبعات الخضراء الشهيرة، التي تم تعبئتها على مدى العقود العديدة الماضية، بما في ذلك في العراق وأفغانستان .

وقال مسؤولون للصحيفة إن الوثائق النهائية لم يوقعها بعد وزير الدفاع لويد أوستن، لكن الجيش يعتزم إطلاع الكونغرس في الأيام المقبلة. وتشمل غالبية التخفيضات الأدوار الداعمة مثل الحرب النفسية، ومشغلي الاستخبارات، وقوات الاتصالات، والأدوار اللوجستية.

وكانت القوات الخاصة الأمريكية أحد ركائز حروب البلاد في الشرق الأوسط بعد أحداث 11 سبتمبر.

ومنذ هجمات 11 سبتمبر عام 2001، زاد عدد قيادة العمليات الخاصة الأمريكية، التي تضم القوات خاصة في البحرية ومشاة البحرية والقوات الجوية، من 45 ألفًا إلى 75 ألفًا، وفقًا لتقرير مكتب المحاسبة الحكومي.

وتفاخرت هوليوود بالقوات الخاصة في العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، ورفض بعض النقاد العديد من الأفلام باعتبارها دعاية للمجمع الصناعي العسكري، مستشهدين بتأثير البنتاغون على صناعة السينما، بحسب تقرير لموقع ” ميدل إيست آي”.

تركيز البنتاغون يتحول إلى صراع محتمل واسع النطاق مع الصين

ومع ذلك، وبعد عقدين من الوجود العسكري الأمريكي المتزايد في المنطقة، بدأت واشنطن بالانسحاب من الشرق الأوسط والدول الأخرى التي كانت هدفًا في “الحرب الأمريكية على الإرهاب”.

وفي أغسطس 2021، أشرفت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على استكمال الانسحاب العسكري الأمريكي من أفغانستان، منهية الوجود العسكري للبلاد الذي دام عقدين من الزمن في البلاد.

وسيحتاج التخفيض المبلغ عنه للقوات الخاصة إلى موافقة الكونغرس. ومع ذلك، إذا تم تنفيذها، فسوف يمثل ذلك اتجاهًا آخر بعيدًا عن استخدام مثل هذه القوات في عمليات طويلة الأمد لمكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط.

كما أنه سيحول تركيز البنتاغون إلى صراع محتمل واسع النطاق مع الصين وسط حقبة جديدة من المنافسة بين القوى العظمى، والتي قال المسؤولون لصحيفة وول ستريت جورنال إنها ستتطلب قوة عسكرية تقليدية أكبر.

وتأتي التخفيضات المخطط لها، أيضًا، في الوقت الذي يواجه فيه الجيش الأمريكي مشكلة في التجنيد، وحتى الآن هذا العام، فشل الجيش في تحقيق هدف تجنيد 15 ألف شخص، وفقا للصحيفة.

لقد كان صراع التجنيد في الجيش الأمريكي مشكلة بالنسبة للبلاد على مدى السنوات العديدة الماضية، حيث أصبح الرأي العام الأمريكي يعارض التدخل العسكري و”الحروب الأبدية” التي تدور رحاها في الشرق الأوسط.

على سبيل المثال، قال غالبية المحاربين القدامى الأمريكيين إن حرب العراق لا تستحق القتال، وفقًا لاستطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث عام 2019.