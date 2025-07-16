البنتاغون يسحب نصف عناصر الحرس الوطني المنتشرين في لوس أنجليس

واشنطن: أعلن البنتاغون الثلاثاء أنّه أمر بسحب ما يقرب من نصف عناصر الحرس الوطني الذين نشرهم في لوس أنجليس قبل أكثر من شهر للتصدّي للاحتجاجات على إجراءات الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الهجرة غير النظامية.

وقال المتحدّث باسم وزارة الدفاع الأميركية شون بارنيل في بيان إنّه “بفضل تعزيز قواتنا، تتراجع الفوضى في لوس أنجليس”.

وأضاف “نتيجة لذلك، أمر وزير (الدفاع بيت هيغسيث) بسحب ألفي عنصر من الحرس الوطني في كاليفورنيا من مهمتهم الفدرالية للحماية”.

وكان الرئيس دونالد ترامب أمر في مطلع حزيران/يونيو بنشر وحدات من الحرس الوطني في كاليفورنيا لمدة 60 يوما، وذلك خلافا لإرادة حاكم الولاية الديمقراطي غافين نيوسوم.

ويومها برّر ترامب قراره برغبته في إعادة الأمن والنظام إلى لوس أنجليس بعدما شهدت أعمال شغب على هامش الاحتجاجات على إجراءاته المناهضة للهجرة.

كما أمر ترامب في حينه بنشر 700 من عناصر مشاة البحرية (المارينز) لإسناد وحدات الحرس الوطني في مهمتها لقمع الاحتجاجات، التي كانت سلمية في معظمها، وإن شهد بعضها أعمال عنف.

واندلعت تلك الاحتجاجات رفضا لتوقيفات نفّذتها دائرة الهجرة الفدرالية “آيس” بحقّ مهاجرين غير نظاميين.

ومنذ حوالى شهر تقريبا هدأ الوضع إلى حدّ بعيد في ثاني كبرى مدن البلاد، حيث رُفع حظر التجوّل الليلي في 17 حزيران/يونيو.

واتّهم الديمقراطيون في كاليفورنيا الرئيس الجمهوري بـ”افتعال أزمة”.

ويؤكد الديمقراطيون أنّ أعمال الشغب التي جرت على هامش الاحتجاجات – من حرق سيارات أجرة آلية، ونهب متاجر، وكتابات على الجدران – ظلّت في معظم الأحيان تحت سيطرة قوات الأمن المحلية التي تولّت حفظ الأمن خلال تلك التظاهرات.

أما عناصر الحرس الوطني والمارينز فقد تولّوا في المقام الأول مهمة حماية المباني الفدرالية ومواكبة سلطات إنفاذ قوانين الهجرة لحماية عناصرها خلال تنفيذها مداهمات.

وسارعت رئيسة بلدية لوس أنجليس، كارين باس، إلى الترحيب بـ”انسحاب” عناصر الحرس الوطني من مدينتها التي سبق لها وأن اعتبرتها واقعة تحت “احتلال مسلّح”.

وقالت باس في بيان إنّ قرار سحب الحرس الوطني صدر “لأنّ سكّان لوس أنجليس صمدوا. لقد نظّمنا احتجاجات سلمية، وشاركنا في مسيرات، ورفعنا دعاوى قضائية ضد إدارة ترامب، وكلّ هذا أدّى إلى انسحاب اليوم”.

من جانبه، دعا الحاكم نيوسوم الرئيس ترامب إلى “إنهاء هذه المهزلة وإعادة القوات المتبقية” إلى ثكناتها.

(أ ف ب)