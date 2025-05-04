البنتاغون يسعى إلى بناء حلف في منطقة الهندي-الهادي شبيه بالحلف الأطلسي لمواجهة واحتواء الصين

لندن- “القدس العربي”:

بدأت تتضح معالم التوجه الجديد للبنتاغون من خلال إعادة هيكلة القوات العسكرية بما فيها التقليل من التواجد في أوروبا، وذلك استعدادا لاحتمال وقوع حروب في منطقة المحيط الهندي-الهادي خلال السنوات المقبلة، وتهدف إلى بناء حلف في المنطقة شبيه بالحلف الأطلسي.

وتذهب مختلف المواقع المتخصصة في التحاليل العسكرية ومنها الموقع الفرنسي “ميتا ديفانس” في تقريره نهاية الأسبوع الجاري هذا المنحنى من خلال تتبع القرارات الصادرة عن البنتاغون ومراقبة الهيكلة الجديدة للقوات العسكرية بمختلف شعبها الجوية والبرية والبحرية وحتى الشعبة الجديدة الفضائية. وهذا التوجه ليس جديدا بل بدأ سياسيا مع الرئيس الأسبق باراك أوباما، ويشهد تسارعا مع إدارة الرئيس دونالد ترامب الذي يجعل من مواجهة الصين محورا رئيسيا في ولايته الحالية بعدما كانت كذلك في ولايته السابقة ما بين 2017-2020.

ولا توجد مؤشرات قوية على اندلاع حرب في منطقة الهادي-الهندي عكس ما كنت عليه المؤشرات القوية بين روسيا وأوكرانيا. إلا أن التحاليل العسكرية سواء للمخابرات سي أي إيه والعسكرية دي إي إيه وأقسام الجيش ومراكز التفكير الاستراتيجي في الولايات المتحدة تتفق حول خلاصة مفادها أن تراكم تضارب المصالح بين دول المحيط الهادي-الهندي مثل الفلبين والصين وتايوان وحساسية التواجد الأمريكي قد تحمل مفاجأة ابتداء من سنة 2028. وقد تبدأ المشاكل في التطور وقد تؤدي الى بدء نشوب صراعات محدودة وقد تصبح شاملة.

تراكم تضارب المصالح بين دول المحيط الهادي-الهندي مثل الفلبين والصين وتايوان وحساسية التواجد الأمريكي قد تحمل مفاجأة ابتداء من سنة 2028

في هذا الصدد، تتجلى استراتيجية البنتاغون، وفق وثائق عسكرية أمريكية، في عدد من العناصر الرئيسية، وأبرزها وضع القوة الأمامية والردع بمعنى تنتقل القوات العسكرية الأمريكية إلى وضع عسكري ”أكثر تقدماً“ في قواعد في منطقة المحيطين الهندي والهادي وتمركز سفن حربية، مما يزيد من وجودها واستعدادها لردع الخطر الصيني أو كوريا الشمالية. وترتكز هذه الاستراتيجية على ما يسمى “الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل IAMD” لسنة 2028، حيث طورت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادي (INDOPACOM) رؤية الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل 2028، والتي تهدف إلى إنشاء شبكة دفاع متكاملة على مستوى المنطقة مع الحلفاء والشركاء لمواجهة قدرات الصين الصاروخية المتقدمة وقدراتها المضادة.

وعلاقة بتعزيز التحالفات، وهي ركيزة رئيسية للتواجد الأمريكي في المنطقة، يعمل البنتاغون على تعميق الشراكات مع الحلفاء الإقليميين، وتوسيع نطاق الوصول إلى القواعد (مثل الفلبين)، وزيادة التدريبات المشتركة لتحسين الجاهزية العسكرية. ويعمل البنتاغون ضد الساعة لتعزيز الدفاعات الصاروخية في جزيرة غوام في الهادي بحلول عام 2028، على الرغم من أن بعض الخبراء يحذرون من أنها قد لا تكون جاهزة في الوقت المناسب إذا اندلع الصراع في وقت أقرب، حيث يعتقد بعض المحللين أن الصين قد تتحرك في وقت مبكر من عام 2027.

وكان الأدميرال فيليب دافدسون قائد قيادة المحيط الهادي-الهندي قد صرح في جلسة في الكونغرس خلال مارس 2021 أنه إذا شنت الصين الحرب ضد تايوان وتحركت الولايات المتحدة لنجدتها، فمن شبه المؤكد أن تهاجم بكين جزيرة غوام الأمريكية ذات الأهمية الاستراتيجية في الدعم اللوجيستي.

ورغم أن اندلاع الحرب يبقى مستبعدا في الوقت الراهن في منطقة المحيط الهادي-الهندي، دون استبعاد وقوع مناوشات على شاكلة باكستان والهند، إلا أن البنتاغون يخطط لبرامج مثل رؤية IAMD 2028، التي هي في العمق مثل الدرع الصاروخي الذي يحمي أوروبا، وتعكس شعوراً بالحاجة الملحة للاستعداد لصراع متطور في المستقبل القريب، خاصة مع تسارع التحديث العسكري الصيني. وبهذا، ينقل البنتاغون تجربة الحلف الأطلسي إلى الحي الهندي-الهادي لأن الخطر، وفق البنتاغون، هي الصين وليس روسيا، بينما يعتبر الأوروبيون روسيا هي الخطر، ولهذا يريدون بناء مظلة عسكرية مستقبلا والتقليل من الاعتماد على الولايات المتحدة.