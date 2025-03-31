البنتاغون يطرح جولة جديدة من الاستقالات والتقاعد الطوعي لموظفيه المدنيين

واشنطن: تعتزم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تقديم جولة جديدة من الاستقالات الطوعية والتقاعد المبكر للموظفين المدنيين، لكن التفاصيل لا تزال غير واضحة.

وفي مذكرة موجزة، أعلن وزير الدفاع بيت هيغسيث أن البنتاغون سيبدأ “على الفور” في تقديم خطط التقاعد المبكر والاستقالات المؤجلة. وحذّر من أن “الاستثناءات يجب أن تكون نادرة”، لكنه لم يوضح طبيعة العروض أو ما إذا كانت ستشمل جميع الموظفين المدنيين البالغ عددهم أكثر من 900 ألف شخص.

وعلى الرغم من توقيعه على المذكرة يوم الجمعة، لم توزع على قادة البنتاغون حتى يوم الإثنين، ولم يذكر أي جدول زمني لكيفية أو موعد توزيع هذه العروض أو المهل النهائية لها.

وأشار هيغسيث في المذكرة إلى أنه يسعى لاستخدام هذه البرامج الطوعية “لزيادة المشاركة إلى أقصى حد، حتى نتمكن من تقليل عدد الإجراءات القسرية التي قد تكون ضرورية”.

وتأتي هذه التخفيضات في إطار الجهود الأوسع التي يقودها مستشار الرئيس دونالد ترامب، الملياردير إيلون ماسك، ضمن وزارة خدمة كفاءة الحكومة، بهدف تقليص حجم القوى العاملة الاتحادية وإعادة هيكلة الوكالات الأمريكية.

وفي منتصف مارس/ آذار، صرح مسؤول رفيع في وزارة الدفاع بأن ما بين 50 ألفا إلى 60 ألف وظيفة مدنية ستُلغى ضمن جهود تحقيق خفض بنسبة 5% إلى 8% في عدد الموظفين.

وبحسب المسؤول ذاته، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة تفاصيل تتعلق بالموظفين، فإن أقل من 21 ألف موظف ممن قبلوا العرض الأولي للاستقالة الطوعية سيغادرون خلال الأشهر المقبلة. كما يخطط البنتاغون لإلغاء نحو ستة آلاف وظيفة شهريا من خلال عدم تعيين بدائل للموظفين المغادرين بشكل طبيعي.

ولم يحدد المسؤولون عدد الموظفين المدنيين الذين قبلوا العرض الأولي لكن تم رفض طلباتهم في بعض الحالات، حيث اعتبر المشرفون أن وجودهم ضروري للأمن القومي.

ووفقا للمذكرة الجديدة، يتعين على قادة الإدارات العسكرية والمسؤولين الآخرين تقديم مخطط تنظيمي جديد يتضمن هيكل إدارة موحدا، مع توضيح المسميات الوظيفية والأعداد بشكل دقيق، وذلك بحلول 11 أبريل/ نيسان.

(أ ب)