البنتاغون يعلن احتجاز عشرة مهاجرين “يشكلون تهديدا كبيرا” في غوانتانامو

واشنطن: قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الأربعاء إن عشرة مهاجرين “يشكلون تهديدا كبيرا” وصلوا إلى غوانتانامو وهم محتجزون في المعسكر الأمريكي السيئ السمعة في كوبا، وأشار البيت الأبيض لاحقا إلى أنهم أعضاء في عصابة نافذة.

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي وزارتي الدفاع والأمن الداخلي بإعداد مركز لاستقبال 30 ألف شخص.

ويقع معتقل غوانتانامو الذي افتتح عام 2002، داخل قاعدة عسكرية أمريكية في جزيرة كوبا، في إطار “الحرب على الإرهاب” التي أعلنها الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001. وأصبح بالنسبة إلى العديد من المنظمات الحقوقية رمزا للانتهاكات المرتكبة في سياق الحرب على الإرهاب، بسبب ظروف الاعتقال شديدة القسوة وممارسة التعذيب.

وجاء في بيان للبنتاغون أن “هؤلاء الأفراد العشرة يتم إيواؤهم حاليا في مرافق احتجاز شاغرة”، واصفا إياهم بأنهم “أجانب غير نظاميين”.

وقالت وزارة الدفاع إن “سلطات الهجرة والجمارك الأمريكية تتّخذ هذا الإجراء لضمان الاحتجاز الآمن لهؤلاء الأفراد بانتظار نقلهم إلى بلدهم الأصلي أو أي وجهة مناسبة أخرى”.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في وقت لاحق إن الطائرة التي تقل المهاجرين وصلت البارحة وهم “10 أعضاء في العصابة العابرة للحدود ترين دي أراغوا”.

وأطلقت إدارة ترامب ما وصفتها بأنها حملة كبيرة لمكافحة الهجرة غير النظامية بما يشمل دهم واعتقال مهاجرين وترحيلهم في طائرات عسكرية.

وجعل الرئيس القضية أولوية على الساحة الدولية أيضا، مهدّدا كولومبيا بفرض عقوبات ورسوم جمركية ردا على إصدار رئيس البلاد أمرا بإعادة طائرتين عسكريتين أمريكيتين كانتا تقلّان مهاجرين تم ترحيلهم.

