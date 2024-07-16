سياسة | دولي | الولايات المتحدة

البنتاغون يعلن استكمال انسحاب قواته من النيجر في منتصف سبتمبر

16 - يوليو - 2024

حجم الخط
0

واشنطن: أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “بنتاغون”، أن قرابة 300 جندي أمريكي سيكملون انسحابهم من النيجر حتى 15 سبتمبر/ أيلول المقبل.
وفي تصريحات بمؤتمر صحافي، قالت صابرينا سينغ، نائبة المتحدث باسم البنتاغون، إن القوات الأمريكية أكملت انسحابها من القاعدة الجوية “101” بالعاصمة النيجرية نيامي، بحلول 7 يوليو/ تموز الجاري.
وأضافت أن هناك قرابة 300 جندي أمريكي في النيجر حاليا، مبينة أنهم سيستكملون انسحابهم “بشكل منتظم وآمن” لغاية منتصف سبتمبر المقبل.
وأعلنت النيجر في 17 مارس/ آذار الماضي، فسخها اتفاقية التعاون العسكري المبرمة مع الولايات المتحدة قبل 12 عاما، وطالبت بمغادرة القوات الأمريكية “بأقرب وقت” من البلاد.
وكانت الولايات المتحدة تملك في النيجر قرابة ألف جندي وقاعدة للطائرات المسيرة بمدينة أغاديس وسط البلاد.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

البيت الأبيض يعلن عن استعراض عسكري تزامناً مع عيد ميلاد ترامب.. ومشاركة الدبابات تثير مخاوف
3 - مايو - 2025
الجيش الأمريكي يخطط لاستعراض محتمل في عيد ميلاد ترامب
2 - مايو - 2025
ترامب يطلب من المحكمة العليا السماح بتطبيق حظر خدمة المتحولين جنسيا بالجيش
24 - أبريل - 2025
السجن سبع سنوات لجندي أمريكي بتهمة التجسس لحساب الصين
24 - أبريل - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية