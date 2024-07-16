البنتاغون يعلن استكمال انسحاب قواته من النيجر في منتصف سبتمبر

واشنطن: أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “بنتاغون”، أن قرابة 300 جندي أمريكي سيكملون انسحابهم من النيجر حتى 15 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وفي تصريحات بمؤتمر صحافي، قالت صابرينا سينغ، نائبة المتحدث باسم البنتاغون، إن القوات الأمريكية أكملت انسحابها من القاعدة الجوية “101” بالعاصمة النيجرية نيامي، بحلول 7 يوليو/ تموز الجاري.

وأضافت أن هناك قرابة 300 جندي أمريكي في النيجر حاليا، مبينة أنهم سيستكملون انسحابهم “بشكل منتظم وآمن” لغاية منتصف سبتمبر المقبل.

وأعلنت النيجر في 17 مارس/ آذار الماضي، فسخها اتفاقية التعاون العسكري المبرمة مع الولايات المتحدة قبل 12 عاما، وطالبت بمغادرة القوات الأمريكية “بأقرب وقت” من البلاد.

وكانت الولايات المتحدة تملك في النيجر قرابة ألف جندي وقاعدة للطائرات المسيرة بمدينة أغاديس وسط البلاد.

(الأناضول)