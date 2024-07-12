سياسة | دولي | الولايات المتحدة

البنتاغون يعلن فشل إعادة تثبيت الرصيف العائم على شاطئ غزة لأسباب “تقنية”  

12 - يوليو - 2024

المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ

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كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الجمعة، أن القيادة المركزية (سنتكوم) حاولت إعادة تثبت الرصيف العائم على شاطئ قطاع غزة إلا أنها لم تفلح لأسباب تقنية وأخرى تتعلق بالطقس.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ، في مؤتمر صحافي، إن “سنتكوم” حاولت الأربعاء، إعادة تثبت الرصيف العائم على شاطئ غزة إلا أنها لم تفلح لأسباب تقنية، وأخرى تتعلق بالطقس”.

وأضافت سينغ: “أعدنا معدات الرصيف العائم إلى مدينة أسدود جنوبي إسرائيل بعد عدم تمكننا من إعادة تثبيتها”.

وتابعت: “لم نحدد تاريخا لإعادة تثبيت الرصيف العائم على شاطئ غزة”.

وشددت سينغ على أن “مئات الآلاف ما زالوا يواجهون مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي في أنحاء قطاع غزة”.

وأشارت إلى أن بلادها “اتخذت جميع الإجراءات الممكنة لضمان زيادة تدفق المساعدات إلى غزة”.

(الأناضول)

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  1. يقول شبيك لبيك:
    يوليو 12, 2024 الساعة 8:14 م

    يريدون إيهام الناس أنهم لا يعرفون الغرض المشبوه من إنشاء هذا الجسر الجاسوس.

    رد

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