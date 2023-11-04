سياسة | دولي | الولايات المتحدة

البنتاغون يمنع سفر قادة الجيش وزيارات الكونغرس إلى إسرائيل

منذ 38 دقيقة

رائد صالحة
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واشنطن- “القدس العربي”: لن تسمح وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)  بعد الآن لكبار القادة العسكريين بالسفر إلى إسرائيل وستثني أعضاء الكونغرس عن القيام برحلات وسط الحرب المستمرة في غزة، وفقًا لمذكرة صدرت يوم الجمعة.

المذكرة، التي أكدها مسؤول في البنتاغون، كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء.

ولا تنطبق القيود على الرئيس جو بايدن أو أعضاء حكومة بايدن أو رئيس هيئة الأركان المشتركة سي كيو براون أو نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة كريستوفر جرادي أو أمناء الخدمة.

وجاء في المذكرة التي وقعها وزير الدفاع لويد أوستن “لن يكون  دعم زيارات الكونغرس متاحًا لإسرائيل خلال هذه الفترة، ولن يتم توفير أي دعم من وزارة الدفاع لسفر وفود الكونغرس إلى إسرائيل دون موافقتي”.

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