البنتاغون يعلن نشر قدرات عسكرية جديدة بالشرق الأوسط “دفاعا عن إسرائيل”

واشنطن: أعلنت الولايات المتحدة نشر قدرات عسكرية جديدة في الشرق الأوسط ستصل “خلال الأشهر المقبلة”، في خطوة تأتي “دفاعا عن إسرائيل”، ولتحذير إيران، وفق بيان أصدره البنتاغون الجمعة.

وأورد البيان أن وزير الدفاع الأمريكي “يواصل القول بوضوح إنه إذا استغلت إيران أو شركاؤها أو المجموعات التابعة لها هذه اللحظة لاستهداف الأفراد أو المصالح الأمريكية في المنطقة، فإن الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن شعبنا”.

وأعلنت وزارة الدفاع أنها ستنشر مدمرات للدفاع الصاروخي الباليستي ومقاتلات وطائرات ناقلة وقاذفات بعيدة المدى في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوزارة أن العتاد الأمريكي سيبدأ في الوصول خلال أشهر مع استعداد حاملة الطائرات أبراهام لينكولن للمغادرة.

وأشارت إلى أن نشر أصول عسكرية إضافية في الشرق الأوسط يُبنى على قرار نشر منظومة ثاد الصاروخية في إسرائيل.

(وكالات)