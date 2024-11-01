البنتاغون يعلن نشر قدرات عسكرية جديدة بالشرق الأوسط “دفاعا عن إسرائيل”

واشنطن: أعلنت الولايات المتحدة نشر قدرات عسكرية جديدة في الشرق الأوسط ستصل “خلال الأشهر المقبلة”، في خطوة تأتي “دفاعا عن إسرائيل”، ولتحذير إيران، وفق بيان أصدره البنتاغون الجمعة.
وأورد البيان أن وزير الدفاع الأمريكي “يواصل القول بوضوح إنه إذا استغلت إيران أو شركاؤها أو المجموعات التابعة لها هذه اللحظة لاستهداف الأفراد أو المصالح الأمريكية في المنطقة، فإن الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن شعبنا”.
وأعلنت وزارة الدفاع أنها ستنشر مدمرات للدفاع الصاروخي الباليستي ومقاتلات وطائرات ناقلة وقاذفات بعيدة المدى في الشرق الأوسط.
وأوضحت الوزارة أن العتاد الأمريكي سيبدأ في الوصول خلال أشهر مع استعداد حاملة الطائرات أبراهام لينكولن للمغادرة.
وأشارت إلى أن نشر أصول عسكرية إضافية في الشرق الأوسط يُبنى على قرار نشر منظومة ثاد الصاروخية في إسرائيل.
(وكالات)
ألم تسمعوا بقول ألشاعر: ما طار طير وإرتفع، إلا كما طار وقع! هذا ما سيحصل قريبا وقريبا جدا لدولة ألإحتلال ألتى أطلق عليها مسمى إسرائيل!!! ستزول ÷ذه ألدويلة ألمغتصبه وتعود فلسطيبن عربيه لأهلها ألأصليين ألذين يحملون إسمها “فلسطينيون” وسيعود للأقصى عظمته وبهاؤه.
اللهم آمين . وعسي أن يكون قريبا
اربع دول عربية تدافع عن إسرائيل وتمدها بالغذاء وتمول السلاح والحرب ومعهم أوروبا وأمريكا …. وإسرائيل بعد كل ذلك بحاجة لحماية .. أبشركم يا اصدقائي انكم تستثمرون في مشروع فاشل وفاشل جدا .. من لا يستطيع ان يحمي نفسه فيهتدي على الغير فيسرق ارضه ويأكل ثرواته ويزيف التاريخ .. حين حضورهم مهاجرين من الإضطهاد حضنتهم دولتنا ومنحتهم الامان وهذه النتيجه اصبحوا يدعون انهم اصحاب الارض وأنهم اصحاب ميراثها عبر السنين .. قتلوا الابرياء وسجنوا الاحرار ونصبوا الأسوار ..
سيأتي نشر ووصول القدرات العسكرية الأمريكيه في الشرق الأوسط خلال الأشهر المقبلة . يعنى ذلك ان المنطقه مُقبله على اوضاع مُضطربه ولمدةٍ طويله . لو فرضنا فوز TRUMP في انتخابات الرئآسه الامريكيه فاِن ادارة بايدن باقيه في الحكم حتى نهاية يناير ومعنى ذلك ايضاً انها مُصره على نواياها السيئه تجاه فلسطين ولبنان .
بكل بساطه المنطقه مُقبله على زلزال كبير …. وربنا يستر
بالضبط.. صراع يمتد في الزمن يطرق الباب..
.
وهذا ما اسنتنتجته من قول خامبنائي في مقال ” خامنئي: أمريكا وإسرائيل ستتلقيان “ردا ساحقا” بسبب مواجهة إيران”
.
لكن هون عليك.. العرب لاول مرة سيكونون متفرجين.. حيث استبدلوا الدور مع ايران..
.
سوى الدول التي فيها ادرع ايران ستكون هناك مشاكل في البداية وبعدها ستهدأ بعد قطع دابر نفود ايران هناك..
.
الغرب يبدو انه يصحح مسار خلق البلابل في الشرق الاوسط بواسطة ايران لعرقلة النفود الصيني..
.
فها هي الدول العرية تتجه شوية نحو الصين… وحتى ايران ايضا تتجه نحو الصين.. وامريكا حزينة…
.
مشروع خلق البلابل فشل برمته فشلا دريعا.. وهذا شيئ جميل للمطقة.. قد يبشر بهدوء في المستقبل ..
.
هدوء تريد امريكا ادماج اسرائيل فيه في الشرق الاوسط..
.
لكن… بعد تقزيم ايران.. وبعد حل الدولتين بأي شكل من الاشكال..
يعني شيء واحد ان المقاومة غزة لبنان اليمن هزمت الاسراءيل سحقتها لم تحقق اي هدف من الاهدافها امريكا تتدخل بكل قوتها انقاذ الاسراءلي اطالة الةقت امد تجنبيها مصيرها الحتمي الزوال عاجلا ام عاجلا سقطت المحمية الاسراءلية الحرب اصبحت مع امربكا تعتبر الاسراءل ولايتها51 غير المعلنة
امريكا هي رأس الافعى، و هي مصدر الشر في العالم كله
اسْتِكْبَارًا فِي الأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ سُنَّتَ الأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلا.
قبل نهاية اسرائيل ستنتهي أمريكا إمبراطورية الشر والأوبئة … ستبدأ نهايتها وتفكك ولاياتها بدءاً من هذه الانتخابات.
لا أعرف لماذا كل هذا الاهتمام بكيان صهيوني مجرم لا يتعدى ٦ مليون شخص بينما أميركا قوة عظمى تتعدى ٣٠٠ مليون شخص
أمريكا تصر على استفزازها لنا في دعمها وحمايتها لهذا العدو الأجنبي الذي يحتل أرضنا العربية ومقدساتنا ويقتل شعبنا ويهددنا أمننا واستقرارنا ومصالح شعبنا. لقد حان الوقت لتطهير وطننا من هذا العدو الأمريكي الذي يمثل رأس الحربة ومقاطته ومقاطعة بضائعه. مجرم كل من يتعامل مع أمريكا ويشتري بضائعها.
ايضا لولا دعم دول الطوق لما استطاعت امريكا دعم الكيان. المشكل في دول الجوار المتصهينين اكثر من الصهاينه.
بدون مبالغة.. كيف تريدها ان تساند .. هذه دول الطوق..
.
هل كان لها رأي في الأمر اصلا.. والمساندة هي قرار حرب وسلم…
.
قرار الحرب والسلم يتخذ بكل مسؤولية على مستوى الدولة والشعب..
.
ولا يفرض هكذا .. بالمفاجئة والأمر الواقع..
.
ولكل دولة نسقها الخاص… فمصر مثلا لثقل الازمة الاقتصادية.. هل تريد
لها ان تنتحر… وهي لم تقرر بنفسها قرار الحرب والسلم.. لتتحمل المسؤولية..
.
الم تأمر ايران لوحدها حماس بالمغامرة… واستجابت حماس..
.
هل تريد ان تستجيب دول الطوق لحرب امرت بها ايران .. لمصلحة ايران فقط..
.
هناك مغالطة…
.
ايران تلوم الدول العربية.. اخلاقيا… لعدم مساندتها في حرب ارادتها هي لوحدها .. منتهى البزار…
.
وفي نفس النسق.. تخلت ايران عن دورها في الحرب.. وعن حماس مثلا..
.
هي تلوم وتلوم… تريد حربا قررتها هي لوحدها لمصلاحها هي.. بقطع غيار عربية فقط.. منتهى الفهلوة..
على الاقل …هؤولاء يملكون ( الرجولة ) التي إفتقدها الكثير من حكامنا الجبناء ! حلفاء الكيان اعلنوها صراحة قولا و فعلا ..جهارا نهارا انهم الى جانب حليفهم و سيدافعون عنه مهما كانت المخاطر..! عكس ( الكثير من حكامنا) الذين تآمروا و حاصروا و خانوا أشقائهم في غزة و لبنان ! فرق شاسع بين من يخفون رؤوسهم في الرمال …و بين من يقفون فوق الرمال ! وحدها المقاومة في غزة و في لبنان من حاولوا جاهدين رفع رؤوسنا جميعا و الدفاع عنا جميعا .رغم الدسائس و المؤامرات و الخيانات ..
الدول العربية متواطئة مع المجرمين الأمريكان لحماية المجرمين الصهاينة. !!
والأغبياء يقولون إن الإيرانيين متحالفون مع الصهاينة ضد العرب 😂
بينما لا توجد دولة عربية في الشرق الأوسط لا يوجد بها قاعدة عسكرية للمجرمين الأمريكيين