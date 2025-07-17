البنتاغون ينفي تقريرًا زعم أن الضربات الأمريكية على إيران دمرت منشأة نووية واحدة فقط

واشنطن- “القدس العربي”: نفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تقييمًا استخباراتيًا جديدًا، نشرته شبكة “NBC News”، يشكك في تصريحات الرئيس دونالد ترامب المتكررة بأن الضربات الجوية الأمريكية الشهر الماضي “سحقت” منشآت إيران النووية بالكامل.

وبحسب التقرير، الذي استند إلى إفادات خمسة مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين مطلعين على أحدث التقييمات الاستخباراتية، فإن منشأة “فوردو” لتخصيب اليورانيوم تعرّضت لدمار كبير في الهجوم الأمريكي، بينما لم تُصَب منشأتان أخريان، هما “أصفهان” و”نطنز”، سوى بأضرار قد تؤخر عملياتهما لبضعة أشهر فقط قبل أن تعودا للعمل.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، في بيان لشبكة “نيوزنيشن” “مصداقية وسائل الإعلام الزائفة تشبه حال المنشآت النووية الإيرانية: مدمرة، مدفونة في التراب، وسيستغرق تعافيها سنوات”.

وأكد بارنيل أن “الرئيس ترامب كان واضحًا، والشعب الأمريكي يدرك ذلك: منشآت إيران النووية في فوردو وأصفهان ونطنز قد تم تدميرها بالكامل وبشكل تام”.

وأضاف: “لا شك في ذلك إطلاقًا”.

كما رفض البيت الأبيض أيضًا ما ورد في تقرير “NBC News”.

وقالت نائبة السكرتيرة الصحفية، آنا كيلي: “كما قال الرئيس، وكما أكد الخبراء، فإن عملية (مطرقة منتصف الليل) قد قضت تمامًا على القدرات النووية الإيرانية. أمريكا والعالم أكثر أمانًا اليوم بفضل هذا القرار الحاسم”.

وكانت تقارير أولية قد ظهرت الشهر الماضي، بعيد تنفيذ الضربات الأمريكية المفاجئة على مواقع نووية إيرانية في طهران، تفيد بأن مسؤولين استخباراتيين في وزارة الدفاع الأمريكية وجدوا أن تلك الضربات لم تؤدِ إلى تدمير كامل للبنية التحتية النووية الإيرانية.