سياسة | دولي

البنتاغون: 58 هجوماً استهدفت قواعدنا بالعراق وسوريا

17 - نوفمبر - 2023

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نيويورك: أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الخميس، تعرض قواعدها العسكرية في كل من العراق وسوريا إلى نحو 58 هجوما منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفي المؤتمر الصحافي اليومي، قالت سابرينا سينغ نائبة المتحدث باسم البنتاغون، إن “58 هجوما نُفذت على قواتنا منذ 17 أكتوبر، تم إحباطها جميعا”.

وأوضحت سينغ أن “الهجمات لم تلحق أضرارا كبيرة بالبنية التحتية ولم تسفر عن إصابات خطيرة لدى عناصر القوات”، مشيرة إلى أن المصابين عادوا إلى مهامهم.

وعن تفاصيل الهجمات أضافت: “نُفذ حتى اليوم نحو 58 هجوما، 27 منها في العراق، و30 إلى 31 هجوما في سوريا”.

وشددت على أن بلادها سترد “حتما في المكان والزمان اللذين تختارهما” في حال حدوث المزيد من الهجمات.

وتقول جماعات قريبة من إيران في العراق إنها تنفذ هجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا “ردا على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل” في حربها المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

(الأناضول)

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