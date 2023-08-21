البنك التجاري الكويتي يركز على التوسع محلياً ويقدم خدمات التمويل خارجيا عبر شركاء وبدون فروع

■ الكويت – رويترز: أكدت رئيسة الجهاز التنفيذي في «البنك التجاري الكويتي»، إلهام يسري محفوظ، أن تركيز البنك مُنصَبّ على التوسع في السوق المحلية، سواء في خدمات الشركات أو الأفراد، لكنه يقدم أيضاً خدمات الإقراض والتمويل الخارجية عبر شركاء بدون فتح فروع في الخارج. وقالت في مقابلة مع رويترز «اهتمامنا مُنصَبّ وسيستمر على منح القروض للشركات والأفراد في الكويت».

وأوضحت أن البنك يقوم بعمليات تمويل في الخارج من خلال «قروض مشتركة» مع بنوك أجنبية، كما يمنح قروضاً لشركات أجنبية تعمل في الكويت أو لديها شركاء يعملون في الكويت.

وقالت أن اهتمام البنك في قطاع الشركات مُنَصبّ على تمويل المقاولات والأنشطة التجارية، إذ تمثل هذه الأنشطة أكثر من خمسين في المئة من محفظة الشركات لدى البنك، مبينة أن البنك يمنح قروضاً للتمويل العقاري لكن بشكل «متحفظ» كما يُمول «على نطاق ضيق» شركات تعمل في مجال التداول بالبورصة.

وقالت الرئيسة التنفيذية أنه لا توجد قروض متعثرة حالياً لدى البنك وبالتالي لا مخصصات لها. وأضافت أن الإدارة التنفيذية ملتزمة بتطبيق السياسة التي أقرتها الجمعية العمومية للبنك في ديسمبر/كانون الأول 2018 وتلزم الإدارة التنفيذية بالقضاء على القروض المتعثرة.

وأوضحت أن البنك حريص في القروض الجديدة أن يراعي عنصر المخاطر لا أن يركز على توسيع المحفظة أو تحقيق الربح فحسب.

وأشارت إلى أن البنك قام على مدى أربع سنوات من عام 2009 «بتنظيف الميزانية» من القروض المتعثرة إلى أن وصل إلى وضعه الحالي.

وحصل البنك على موافقة هيئة أسواق المال في يوليو/تموز على إنشاء برنامج لإصدار سندات مساندة بقيمة لا تتجاوز 100 مليون دينار (324.87 مليون دولار) ضمن الشريحة الثانية لرأس المال. كما وافقت الهيئة على إصدار الشريحة الأولى من البرنامج بقيمة لا تتجاوز 25 مليون دينار.

وأعلن البنك أمس الأول حصوله على الموافقة النهائية من بنك الكويت المركزي لإصدار السندات.

وقالت إلهام أن طرح السندات سيكون على شرائح «حسب احتياجات البنك». وأكدت أن هدف السندات هو «دعم رأسمال البنك»، متوقعة ألا يكون هناك برنامج آخر للسندات خلال السنوات الخمس المقبلة.

وحقق «البنك التجاري» أرباحا صافية قدرها 69.19 مليون دينار في النصف الأول من 2023 مقابل 43.95 مليون قبل عام أي بزيادة 57.4 في المئة.

وعزا البنك هذا الارتفاع إلى «زيادة إيرادات الفوائد والاستردادات مقابل المخصصات التي كان قد تم تكوينها في فترات سابقة».

وفي أبريل/نيسان حصل البنك على 14.3 مليون دينار من شركة «الاختيار المميز للتجارة العامة والمقاولات» مقابل حصول الشركة على حصتها البالغة 50.5 مليون سهم من أسهم «بنك بوبيان» التي كانت موضع نزاع على مدى سنوات قبل أن تحسمها المحكمة في 2022.

وقالت إلهام أن البنك استفاد شأنه شأن البنوك الأخرى من ارتفاع سعر الفائدة في النصف الأول كما استفاد أيضاً من المبلغ المالي الذي سددته «شركة الاختيار» المميز.

وأكدت أن البنك يسعى لمواصلة تحقيق الأرباح بالاعتماد على عملياته التشغيلية في النصف الثاني من 2023. وتترقب الشركات والبنوك الكويتية طرح مشاريع حكومية جديدة، في ظل انسجام نادر بين الحكومة والبرلمان وذلك بعدما عطلت خلافات بين الجانبين كثيرا من المشاريع في السابق كما عطلت تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي.

وقالت إلهام أن البنك ينتظر طرح المزيد من المشاريع لا سيما في قطاع البُنية التحية، مبينة أن البنوك تتحين المشاركة في مثل هذه المشاريع «لأننا كلنا متعطشين للبيزنس».

(الدولار يساوي 0.31 دينار كويتي).