البنك الدولي: حرب غزة ستقود إلى انكماش حاد لاقتصاد فلسطين

رام الله: قال البنك الدولي إن الحرب القائمة في قطاع غزة ستدفع نحو انكماش “حاد” في الاقتصاد الفلسطيني، وسط آثار “مدمرة” على السكان في قطاع غزة، وبدرجة أقل في الضفة الغربية.

وذكر البنك الدولي في تقييم اقتصادي لفلسطين، صدر خلال وقت متأخر، الثلاثاء، أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، المستمرة للشهر الثالث على التوالي، ستخلف آثارا “مدمرة طويلة المدى” على الاقتصاد الفلسطيني.

ويأتي تقرير البنك الدولي، لاحقا لعدة تقارير اقتصادية صدرت عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ووزارة الاقتصاد الفلسطينية، أجمعت كلها على انكماش “حاد” للاقتصاد المحلي للعامين الجاري والمقبل.

وقال التقرير: “تشير التقديرات إلى أن معدلات الفقر متعدد الأبعاد قد ارتفعت ارتفاعا هائلا في غزة، ومن الممكن أن تزيد أيضا في الضفة الغربية”.

وزاد: “يتوقع البنك انخفاض إجمالي الناتج المحلي على المستوى الوطني بمقدار 3.7 بالمئة في عام 2023، ما يشير إلى أن جميع المكاسب التي تحققت منذ نهاية جائحة كورونا ستتبدد”.

(الأناضول)