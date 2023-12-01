البنك الدولي سيدير «صندوق الخسائر والأضرار» المناخية لكن التحكم في الإنفاق بيد المانحين والمستفيدين

■ دبي – أ ف ب: سيتولى البنك الدولي إدارة صندوق «الخسائر والأضرار» الذي أُعلن تشغيله أمس الأول الأول من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «(كوب» المنعقد في دبي، لكنّ المانحين والمستفيدين سيتحكمون بطريقة إنفاق الأموال، وفق ما أعلن رئيسه أجاي بانغا أمس الجمعة. وتعهّدت دول عدة بتقديم مساهمات بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 400 مليون دولار لهذا الصندوق الذي يهدف إلى توفير التمويل للبلدان المتضررة من تداعيات ظاهرة التغير المناخي.

ويُتوقع صدور مزيد من الوعود بمساهمات مالية في الأيام المقبلة، لكن المبلغ الإجمالي يُفترض أن يكون أقلّ بكثير من المئة مليار دولار التي تقول الدول النامية إنها تحتاجها لتغطية تكاليف تداعيات تغير المناخ.

وقال بانغا على هامش المؤتمر «في الواقع، لا يؤدي البنك دوراً في تخصيص الأموال» موضحاً أن «هذه ستكون مهمة مجلس حكام لا يزال ينبغي إنشاؤه وسيمثّل المانحين والمستفيدين».

وأضاف أن البنك الدولي من جانبه، سيؤدي دوراً محدوداً في إدارة العمليات اليومية للصندوق.

وأشار إلى أن «مهمتنا ستكون بمثابة مؤتمن (على الأموال): نحن نديرها ونشغّلها ونأمل أن نتمكن من التأكد من أنها تذهب إلى المكان الصحيح لأننا نعرف كيف نفعل ذلك».

ولاقى قرار تشغيل «صندوق الخسائر والأضرار» ترحيباً واسعاً على اعتبار أنه بداية إيجابية لمؤتمر «كوب28» الذي يستمرّ حتى 12 كانون الأول/ديسمبر.

ولطالما شكّل التمويل مسألة شائكة في المفاوضات بين الدول، إذ لم تفِ الاقتصادات المتقدمة، المسؤولة الرئيسية عن انبعاثات غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري، في كثير من الأحيان بوعود دعم الدول الضعيفة وهي الأكثر تضرراً من تغيّر المناخ رغم أنها لا تتحمل مسؤولية التسبب بالاحترار المناخي.

وشدد بانغا أمس على أن المهمة الأولى للصندوق ستكون المساعدة في تمويل «المساعدة الفنية والتحليلات» للدول المتضررة من تغير المناخ.

وأكد أنه «إذا حصلت الأمور بشكل صحيح، فيجب أن نرى الأموال في العام المقبل تذهب فعلياً لمساعدة البلدان».