البنك الدولي يحذر من تقلص توقعات النمو نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية

واشنطن: حذر البنك الدولي اليوم الخميس من أن الرسوم الجمركية الأمريكية الشاملة البالغة 10 في المئة قد تقلص النمو الاقتصادي العالمي الضعيف بالفعل والمتوقع أن يسجل 2.7 في المئة في 2025 نحو 0.3 نقطة مئوية، إذا ردّ شركاء الولايات المتحدة التجاريون بفرض رسوم جمركية من جانبهم.

واقترح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذي يتولى منصبه الإثنين المقبل، فرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المئة على الواردات العالمية، ورسوم عقابية بنسبة 25 في المئة على الواردات من كندا والمكسيك حتى تتخذا إجراءات صارمة ضد المخدرات والمهاجرين الذين يعبرون الحدود إلى الولايات المتحدة، ورسوم جمركية بنسبة 60 في المئة على السلع الصينية. وتعهدت بعض الدول، مثل كندا، بالردّ.

وقال البنك الدولي إن المحاكاة باستخدام نموذج للاقتصاد الكلي العالمي أظهرت أن زيادة قدرها 10 نقاط مئوية في الرسوم الجمركية الأمريكية على جميع الشركاء التجاريين في عام 2025 قد تقلص النمو العالمي 0.2 نقطة مئوية لهذا العام، وأن الردّ المقابل من الدول الأخرى قد يؤدي إلى تفاقم الضرر على النمو.

وأضاف أن هذه التقديرات تتفق مع دراسات أخرى أظهرت أن زيادة قدرها 10 نقاط في الرسوم الجمركية الأمريكية قد “تخفض مستوى الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 0.4 في المئة، في حين أن الردّ المماثل من الشركاء التجاريين قد يفاقم التأثير السلبي الإجمالي إلى 0.9 في المئة”.

لكنه قال إن النمو في الولايات المتحدة قد يزيد أيضا بنحو 0.4 نقطة مئوية في عام 2026، إذا تم تمديد أجل التخفيضات الضريبية في الولايات المتحدة، مع وجود آثار عالمية طفيفة فحسب.

(رويترز)