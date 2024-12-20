البنك الدولي يخصص 250 مليون دولار لتمويل جهود مكافحة تغير المناخ في المغرب

الرباط – الأناضول: قرر البنك الدولي منح المغرب 250 مليون دولار لبرنامج يهدف إلى تعزيز قدرة الزراعة على الصمود بوجه تغير المناخ.

وأفاد البنك الدولي في بيان أمس الجمعة بأن مجلس المديرين التنفيذيين فيه وافق على تقديم 250 مليون دولار للمغرب.

ويُستخدم التمويل لبرنامج تحويل أنظمة الأغذية الزراعية في المغرب، بهدف زيادة قدرة منظومة الأغذية الزراعية على الصمود بوجه تغير المناخ وتدعيم سلامة الأغذية وجودتها، وفق البيان.

ويهدف البرنامج الجديد إلى «تحسين القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، وإدارة المخاطر في الزراعة، من خلال تشجيع الممارسات المراعية للمناخ، وتحسين إدارة المياه والتربة، من خلال الزراعة التي تحافظ على الموارد»، وفق البيان.

وأوضح البيان أن هذا القطاع يواجه تحديات كبيرة بسبب سنوات الجفاف المتتالية، ما أدى إلى انخفاض كبير في الإنتاج، خاصة في قطاع الحبوب، مما يسلط الضوء على تعرضه لمخاطر المناخ. وحسب البيان «يعد قطاع الأغذية الزراعية حيوياً للنمو الاقتصادي في المغرب، حيث ساهم بنسبة 16 في المئة من إجمالي الناتج المحلي و19 في المئة من إجمالي الصادرات في 2023».

ويلعب القطاع دوراً رئيسياً في خلق فرص التشغيل، حيث يوفر 36 في المئة من فرص التشغيل في البلاد.

وللعام السادس يواجه المغرب تهديداً حقيقياً من جراء الجفاف وسط مخاطر تحدق بالقطاع الزراعي الذي يمثل عصب الناتج المحلي الإجمالي.