البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي في ظل التوترات التجارية وتزايد الضبابية

واشنطن – وكالات: خفض البنك الدولي أمس الثلاثاء توقعاته للنمو العالمي خلال العام الجاري بما يعادل 0.4 نقطة مئوية إلى 2.3 في المئة، قائلاً إن ارتفاع الرسوم الجمركية وتزايد الضبابية يشكلان «عقبة كبيرة» أمام جميع الاقتصادات تقريبا.

وفي تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» نصف السنوي، خفض البنك توقعاته لجميع الاقتصادات إلى ما يقرب من 70 في المئة، بما يشمل الولايات المتحدة والصين وأوروبا، بالإضافة إلى ست مناطق للأسواق الناشئة، وذلك مقارنة بالمستويات التي توقعها قبل ستة أشهر، أي قبل أن يعود الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وأحدث ترامب انقلاباً في التجارة العالمية عبر سلسلة من الزيادات والتخفيضات في الرسوم الجمركية مما رفع معدل الرسوم الجمركية الأمريكية الفعلي من أقل من ثلاثة في المئة إلى ما يقرب من 16 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ نحو مئة عام، والذي أثار ردود فعل من الصين ودول أخرى.

والبنك هو أحدث مؤسسة تخفض توقعاتها للنمو نتيجة لسياسات ترامب التجارية، وذلك على الرغم من إصرار المسؤولين الأمريكيين على أن التداعيات السلبية ستعوضها زيادة في الاستثمار وتخفيضات ضريبية لم تحصل على الموافقة بعد.

ولم يتنبأ البنك بحدوث ركود، لكنه قال إن النمو الاقتصادي العالمي هذا العام سيكون الأضعف خارج نطاق الركود منذ 2008. وبحلول عام 2027، من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.5 في المئة فقط، وهي أبطأ وتيرة في أي عقد منذ الستينيات.

وتوقع التقرير أن تنمو التجارة العالمية 1.8 في المئة في 2025، بانخفاض من 3.4 في المئة في 2024، أي ما يقرب من ثلث مستواها البالغ 5.9 في المئة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وقال كبير خبراء الاقتصاد في البنك الدولي، إندرميت غيل، خلال مؤتمر صحافي عبر الانترنت «هذا أضعف أداء منذ 17 عاما إذا ما استثنينا فترات الركود العالمي». وأضاف «من دون تصحيح المسار قد تكون التداعيات على مستوى المعيشة عميقة جداً».

وقال أيضاً «بسبب المستوى العالي من انعدام اليقين السياسي والتشرذم المتزايد في التجارة تدهورت توقعاتنا للعامين 2025 و2026». وتستند التوقعات إلى الرسوم الجمركية السارية بداية من أواخر مايو/أيار، بما في ذلك الرسوم الأمريكية البالغة 10 في المئة على الواردات من معظم البلدان. وتستثني الزيادات التي أعلن عنها ترامب في أبريل/نيسان ثم تم تأجيلها حتى التاسع من يوليو تموز للسماح بالتفاوض.

وتوقع البنك أن يصل التضخم العالمي إلى 2.9 في المئة في 2025، ليظل أعلى من مستويات ما قبل كوفيد-19.

وكتب البنك قائلاً «لا تزال المخاطر التي تهدد التوقعات العالمية تميل بالتأكيد إلى الانخفاض». وأوضح إن نماذجه أظهرت أن زيادة إضافية قدرها 10 في المئة في متوسط الرسوم الجمركية الأمريكية، بالإضافة إلى النسبة المطبقة بالفعل عند 10 في المئة، ورسوم مضادة من جانب دول أخرى، قد تخفض توقعات 2025 بما يعادل 0.5 نقطة مئوية أخرى.

وأشار التقرير إلى أن مثل هذا التصعيد في الرسوم التجارية من شأنه أن يؤدي إلى «عرقلة التجارة العالمية في النصف الثاني من هذا العام…وانهيار واسع النطاق في الثقة، وارتفاع حالة عدم اليقين والاضطراب في الأسواق المالية». ومع ذلك أشار التقرير إلى أن احتمال حدوث ركود عالمي أقل من 10 في المئة.

وقال نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي أيهان كوسي في مقابلة مع رويترز «لا تزال الضبابية تمثل عائقاً كبيراً، مثل ضباب يخيم على مهبط طائرات. إنها تبطئ الاستثمار وتؤثر على التوقعات».

لكنه أشار إلى وجود مؤشرات على تزايد المحادثات المتعلقة بالتجارة، مما قد يساعد في تبديد الضبابية، وأوضح أن سلاسل التوريد تتكيف مع خريطة تجارية عالمية جديدة ولا تمر بحالة انهيار. وقال إن نمو التجارة العالمية قد يشهد انتعاشاً طفيفاً في 2026 ليصل إلى 2.4 في المئة وإن التطور في مجال الذكاء الاصطناعي قد يعزز النمو.

وتابع «نرى أن الضبابية ستنحسر في نهاية المطاف… وبمجرد أن يتبدد الضباب، قد يبدأ محرك التجارة في العمل مجددا، ولكن بوتيرة أبطأ».

وأضاف كوسي أنه في حين أن الأمور قد تسوء، إلا أن التجارة مستمرة ولا تزال الصين والهند ودول أخرى تحقق نمواً قوياً. وأشار إلى أن دولاً كثيرة تناقش أيضاً شراكات تجارية جديدة قد تؤتي ثمارها لاحقاً.

ذكر البنك الدولي أن التوقعات العالمية «تدهورت كثيراً» منذ يناير/كانون الثاني بفعل الاقتصادات المتقدمة التي من المتوقع حالياً أن تنمو 1.2 في المئة فقط، بانخفاض يعادل 0.5 في المئة، وذلك بعد أن زادت 1.7 في المئة في 2024. وجرى تخفيض توقعات النمو في الولايات المتحدة 0.9 في المئة مقارنة بتوقعات يناير/كانون الثاني لتصل إلى 1.4 في المئة، إضافة إلى خفض توقعات 2026 بما يعادل 0.4 في المئة إلى 1.6 في المئة.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تؤثر الحواجز التجارية المتزايدة و»حالة الضبابية غير المسبوقة» والزيادة الحادة في تقلبات الأسواق المالية على الاستهلاك الخاص والتجارة والاستثمار. وخفض البنك تقديرات النمو في منطقة اليورو 0.3 في المئة إلى 0.7 في المئة وفي اليابان 0.5 في المئة إلى 0.7 في المئة.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تنمو الأسواق الناشئة والنامية 3.8 في المئة في 2025، مقابل توقعات بنموها 4.1 في المئة في تقديرات يناير/كانون الثاني.

وذكر التقرير أن الدول الفقيرة ستعاني أكثر من غيرها. وبحلول عام 2027، سيكون نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات النامية أقل بما يعادل ستة في المئة من مستويات ما قبل الجائحة، وقد تستغرق هذه الدول، باستثناء الصين، عقدين من الزمن لتعويض الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها في عشرينيات القرن الحادي والعشرين.

وشهدت المكسيك، التي تعتمد بشكل كبير على التجارة مع الولايات المتحدة، انخفاضاً في توقعات نموها في 2025 بما يعادل 1.3 في المئة إلى 0.2 في المئة.

وأبقى البنك الدولي توقعاته للصين دون تغيير عند 4.5 في المئة، قائلاً إنها لا تزال تتمتع بحيز نقدي ومالي كافيين لدعم اقتصادها وتحفيز النمو.