البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الصين

واشنطن: رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني لعامي 2024 و2025، مشددا على ضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية لمعالجة تراجع الثقة والمشكلات البنيوية في ثاني أكبر اقتصاد عالمي.

وجاء في تقرير صادر عن البنك الدولي، الخميس، أنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.9 بالمئة في عام 2024، بزيادة قدرها 0.1 بالمئة عن التقديرات السابقة الصادرة في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وذكر البنك أن توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني في 2025 ستبلغ 4.5 بالمئة مقارنة مع 4.3 بالمئة في توقعات سابقة.

ومنذ شهور تنفذ الحكومة الصينية خططا لزيادة الدعم المالي لتعزيز الاستهلاك في عام 2025، من خلال رفع معاشات التقاعد ودعم التأمين الطبي للمقيمين وتوسيع عمليات مبادلة السلع الاستهلاكية.

لكن تقرير البنك الدولي دعا إلى الحاجة إلى مزيد من التفاصيل لتعزيز ثقة الشركات والأسر بالاقتصاد المحلي، مؤكدا أن “التدابير التحفيزية التقليدية قد لا تكون كافية لتنشيط النمو”.

وبحسب البنك الدولي، من المتوقع أن توفر التدابير التيسيرية للسياسة النقدية دعما معتدلا، إلا أن ضعف ثقة الأسر والشركات، بالإضافة إلى التحديات المستمرة في قطاع العقارات، سيواصل الضغط على النمو في عام 2025.

وكان الناتج المحلي الإجمالي للصين ارتفع بنسبة 4.8 بالمئة، على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، وفق بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين.

ووصلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي إلى 94.97 تريليون يوان “13.33 تريليون دولار أمريكي” خلال الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني وسبتمبر/ أيلول الماضيين، وفقا للبيانات.

(الأناضول)