البنك الدولي يعتزم تقديم دعم مالي بقيمة 6 مليارات دولار لمصر

واشنطن: أعلن البنك الدولي الاثنين أنه يعتزم تقديم أكثر من ستة مليارات دولار لمصر كمساعدة مالية على مدى السنوات الثلاث المقبلة لمساعدتها على تلبية أولوياتها التنموية.

وقال البنك الذي يتّخذ في واشنطن مقرا “على مدى السنوات الثلاث المقبلة، تعتزم مجموعة البنك الدولي تقديم أكثر من ستة مليارات دولار من الدعم لمصر”.

ويشمل ذلك “ثلاثة مليارات دولار أمريكي كدعم مالي للبرامج الحكومية وثلاثة مليارات للقطاع الخاص، وهي رهن موافقة المجلس”.

وتحتاج مصر، أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان، إلى دعم مالي لأنها تعاني أزمة اقتصادية حادة اتّسمت بتضخم متسارع.

وتعرّض اقتصادها لضربة قاسية بعد سلسلة من الصدمات الاقتصادية بما فيها الهجمات الأخيرة التي شنّها الحوثيون في اليمن على سفن تجارية في البحر الأحمر والتي أدت إلى خفض عائدات قناة السويس لمصر وحرمانها من مصدر دخل رئيسي للعملة أجنبية.

تتألف مجموعة البنك الدولي من خمس وكالات تتعامل مع قضايا مختلفة منها الإقراض الميسر والاستثمار والتأمين. وتبلغ قيمة محفظتها الحالية مع مصر أكثر من ثمانية مليارات دولار.

ويأتي إعلانها الاثنين بعد موجة من تعهدات دعم من بلدان وهيئات مختلفة منها الإمارات وصندوق النقد الدولي، المنظمة الشقيقة للبنك الدولي في واشنطن.

(أ ف ب)