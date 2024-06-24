البنك الدولي يعلن تقديم تمويل لمصر بقيمة 700 مليون دولار

القاهرة: أعلن البنك الدولي الاثنين تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار لدعم الموازنة المصرية ضمن برنامج مدته ثلاث سنوات وبقيمة ستة مليارات دولار كان البنك قد أعلن عنه في وقت سابق من العام وسط تدفق غير متوقع للتمويل الأجنبي للدولة المثقلة بالديون.
وذكر البنك الدولي في بيان أن التمويل يأتي لدعم سياسات التنمية لمساندة الحكومة المصرية في جهودها لزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتحسين قدرة الاقتصاد الكلي والمالية العامة على الصمود، وتحقيق نمو أكثر مراعاة للبيئة.
(رويترز)
هههها ………! ” رحماء مع المطبعين اشداء مع الرافضين ” تحيا تونس حرة مستقلة ذات سيادة رغم أنف المطبعين ……! ههها
ومنذ الحرب على الشعب الفلسطيني، تلقت مصر مساعدات مالية كبيرة. فهل هذا هو ثمن المشاركة في الحرب ضد الشعب الفلسطيني؟ أعتقد ذلك. للأسف لم نعد نعرف ما هو ضد؟ فهل هذه حرب إسرائيل ضد فلسطين أم حرب الحكام العرب إسرائيل أمريكا وأتباعهم الأوروبيين ضد فلسطين؟ من يعلم كل شيء يا إلهي في السماء؟ وحتى وسائل الإعلام، فإن العديد من وسائل الإعلام العربية هي أيضا ضد الفلسطينيين؟ هل الجبن والضعف قدرنا أم خيارنا؟ لا أعرف، هل يعرف أحد؟
تم إغراق مصر بالديون خمسون عاماً على الأقل.