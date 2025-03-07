البنك الدولي: 11 مليار دولار كلفة إعادة الإعمار في لبنان بعد الحرب

بيروت ـ «القدس العربي»: لم تكن زيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري الخاطفة إلى قصر بعبدا ولقاؤه رئيس الجمهورية العماد جوزف عون للاطلاع فقط على نتائج زيارة الأخير إلى المملكة العربية السعودية ولقاءاته مع الملوك والرؤساء على هامش القمة العربية غير العادية في القاهرة، بل للبحث في التعيينات العسكرية والأمنية المرتقبة في جلسة مجلس الوزراء الاسبوع المقبل من خارج الآلية المقترحة للتعيينات الادارية.

وفي المعلومات أن التعيينات العسكرية في قيادة الجيش والأمن العام والأمن الداخلي تم إرجاؤها لمزيد من المشاورات بسبب عدم حسم الاسم الذي سيتولى منصب المدير العام للأمن العام الذي بات يشغله شيعي منذ عهد الرئيس الأسبق إميل لحود، فيما اسم قائد الجيش الماروني أصبح شبه محسوم لمدير العمليات العميد الركن رودولف هيكل، الذي سبق وشغل مسؤولية قائد قطاع جنوب الليطاني، إلا أن التعيين تأخر لوجود اتفاق على أن تصدر التعيينات الأمنية والعسكرية في سلة واحدة.

وتداول الرئيسان عون وبري في الاسم المقترح من الثنائي الشيعي للأمن العام إضافة إلى اسم مدير الادارة في المجلس العسكري العائد للطائفة الشيعية. ونُقِل عن أوساط «حركة أمل» و«حزب الله» استغرابهما عدم التواصل معهما فيما يتعلق بالتعيينات في المواقع الشيعية ما يولّد شعوراً بوجود نية لربط التعيينات برئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام.

التعيينات الإدارية

أما على الخط الإداري، فقد اتفق في جلسة مجلس الوزراء على وضع لائحة تفصيلية بالأمور الإصلاحية اللازمة في كل وزارة ووضع جدول زمني لتنفيذها، وعلى إعادة العمل وفق آلية شفافة للتعيينات الإدارية المقبلة، بالإضافة إلى تشكيل الهيئات الناظمة مع وزارة التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية وذلك للحد من المحاصصة السياسية ولتفادي أي كباش رئاسي أو أي استئثار بحصص الطوائف كما حصل في تسمية أعضاء الحكومة وخصوصاً الوزراء السنة.

إلى ذلك، لم يُحسم موضوع نقل جلسات مجلس الوزراء إلى مقر مستقل في منطقة المتحف بعد تمسك الرئيس سلام ومعه بعض الوزراء بما ورد في اتفاق الطائف وخصوصاً في المادة 65 من الدستور التي تنص على أنه «يجتمع مجلس الوزراء دورياً في مقر خاص ويترأس رئيس الجمهورية جلساته عندما يحضر».

وقد تحفّظ وزراء على نقل الجلسات في الظرف الراهن إلى منطقة المتحف لأسباب أمنية ولعدم مواجهة أزمة مرورية خلال انعقاد الجلسات بسبب التدابير الأمنية الضرورية في منطقة تزدحم في العادة بحركة السير وباصات المدارس والقطاعات الحيوية.

وضع الجنوب

تزامناً، ناقش الرئيس عون مع وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى الاوضاع الامنية في البلاد ومسألة انتشار الجيش في المدن والقرى الجنوبية، وتطرق البحث إلى حاجات المؤسسة العسكرية.

وخلال استقباله رئيسة الاتحاد الدولي للصليب الاحمر والهلال الأحمر كايت فوربس مع وفد، ضم، رئيس الصليب الاحمر اللبناني انطوان الزغبي والامين العام جورج كتاني شكر رئيس الجمهورية للصليب الاحمر الدولي الجهود التي بذلها خلال الحرب الإسرائيلية الاخيرة على لبنان والتعاون الذي قام بين العاملين في اللجنة الدولية والصليب الاحمر اللبناني» مقدراً «تضحيات المتطوعين فيه على رغم الاستهدافات الإسرائيلية المباشرة ضده وضد سيارات الاسعاف والتي تعتبر خرقاً فاضحاً لاتفاقيات جنيف الدولية» واصفاً «العاملين في الصليب الاحمر الدولي واللبناني بـالجنود من دون اسلحة ولا ذخائر، ورغم ذلك يواجهون المخاطر أثناء أداء مهامهم الانسانية».

وكانت مجموعة من المستوطنين اليهود عبرت الحدود الفلسطينية اللبنانية للصلاة في قبر تدّعي إسرائيل أنه للحاخام راب آشي الموجود على تلة الشيخ العباد عند اطراف بلدة حولا ضمن الاراضي اللبنانية. وهذه هي المرة الاولى التي تُقام مثل هذه الصلاة الدينية بحماية القوات الإسرائيلية.

«مدير الأمن العام» محور زيارة بري لعون… استجواب 3 مدعى عليهم في ملف مرفأ بيروت

وقد صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان الآتي: «في سياق مواصلة العدو الإسرائيلي اعتداءاته وخروقاته لسيادة لبنان، عمد عناصر من القوات المعادية إلى إدخال مستوطنين لزيارة مقام ديني مزعوم في منطقة العباد- حولا في الجنوب، ما يمثل انتهاكاً سافراً للسيادة الوطنية اللبنانية».

وأضاف البيان «إن دخول مستوطنين من الكيان الإسرائيلي إلى الاراضي اللبنانية هو أحد وجوه تمادي العدو في خرق القوانين والقرارات الدولية والاتفاقيات ذات الصلة ولاسيما القرار 1701 واتفاق وقف اطلاق النار». وختم «تتابع قيادة الجيش الموضوع بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للاشراف على اتفاق وقف النار وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل».

إعادة الإعمار

في غضون ذلك، قدّر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار أمريكي، وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 (RDNA) الذي يقيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 حتى 20 كانون الأول/ديسمبر 2024.

وأوضح التقرير الذي صدر عن البنك الدولي، ان «هناك حاجة إلى تمويل بنحو 3 إلى 5 مليار دولار أمريكي من قبل القطاع العام، منها مليار دولار أمريكي لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري).

في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليارات دولار، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة».

وأشار إلى «أن التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار أمريكي، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار».

ولفت التقرير إلى «أن قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار أمريكي. كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية)».

ومن ناحية الاقتصاد الكلي، أوضح «أن الصراع أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1٪ في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9٪ في حال عدم حصول الصراع.

ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ40٪، مما يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب، ناهيك عن الآثار السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد».

وقد تم إعداد تقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات بناء على طلب من الحكومة اللبنانية بإجراء تقييم يشمل عشرة قطاعات هي: الزراعة والأمن الغذائي، التجارة والصناعة والسياحة، التعليم، البيئة وإدارة الردميات، الطاقة، الصحة، الإسكان، الخدمات البلدية والعامة، النقل، المياه والصرف الصحي والري. وأُعد التقييم بالتعاون الفني الوثيق مع المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان وبالتنسيق مع عدد من منظمات الأمم المتحدة ومؤسسات تنموية شريكة أخرى.

استجواب 3 في ملف المرفأ

في ملف آخر، استجوب المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، أمس الجمعة، ثلاثة مدعى عليهم وقرر تركهم رهن التحقيق.

والمدعى عليهم الثلاثة هم العميد في الأمن العام عادل فرنسيس، ورئيس المجلس الأعلى للجمارك السابق العميد أسعد الطفيلي ومدير إقليم بيروت السابق بالجمارك في المرفأ موسى هزيمة، حسب ما أعلنت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية.

وأشارت الوكالة إلى أن القاضي بيطار سيعقد الجمعة المقبل جلسة لاستجواب المدعى عليه العميد المتقاعد في الأمن العام محمد حسن مقلد. ويبدأ بعدها تحديد مواعيد لاستجواب باقي المدعى عليهم من سياسيين وقادة أمنيين وقضاة.

يذكر أن انفجاراً كان قد هز مرفأ بيروت في 4 أغسطس/ آب 2020، وأسفر عن مقتل أكثر من 230 شخصاً وجرح أكثر من 6 آلاف. ولم تعرف حتى الآن كيفية حصول الانفجار ومن تسبب به.

وعلق القاضي البيطار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت مرات عدة في العام 2022 بعد تبلغه دعاوى رد مقدمة ضده من وكلاء نواب ووزراء سابقين كان قد أصدر بحقهم مذكرات توقيف.