البنك المركزي الصيني يضخ 6 مليارات يوان في النظام المصرفي

بكين: ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) الاثنين 6 مليارات يوان (836.98 مليون دولار) في النظام المصرفي عبر عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن سعر الفائدة على هذه الأموال بلغ 1.9%، مضيفة أن هذه الخطوة تستهدف الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقاً لما ذكره البنك المركزي في بيان.

وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

(د ب أ)