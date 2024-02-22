البنوك المصرية تواجه فائضاً من الأموال بالعملة المحلية مع استمرار شُحّ العملات الأجنبية

■القاهرة – رويترز: أظهرت بيانات البنك المركزي أن البنوك المصرية أصبح لديها فائض من الأموال بالجنيه المصري على مدى الأسابيع القليلة الماضية، وقال مصرفيون ومحللون إن ذلك نتج عن عدم تلبية الطلب على العملة الأجنبية وتدفق الأموال بالجنيه من شهادات الإيداع ذات العائد المرتفع في البنوك الحكومية.

وقال محللون إن المبالغ الفائضة تشير إلى زيادة ندرة العملات الأجنبية مما يفرض ضغوطاً جديدة على مصر لخفض قيمة عملتها.

وذكرت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في شركة «إيه.دي.سي.بي» في أبوظبي «إن ذلك يعكس الحاجة إلى سيولة نقدية بالعملات الأجنبية لتسوية الطلب المتراكم حتى خلال خفض قيمة العملة المصرية».

وتلقى البنك المركزي في عطاء للودائع ذات الفائدة الثابتة لأجل أسبوع عروضاً يوم الثلاثاء الماضي بقيمة 1.29 تريليون جنيه (41.7 مليار دولار)، ولم يقبل منها إلا 150 مليار جنيه فقط، وذلك دون تغيير كبير عن المبالغ التي قبلها في كل من العطاءات منذ يوليو/تموز. ولم يرد البنك المركزي بعد على طلب للتعليق.

وقال مصرفيون إن ارتفاع حجم الطلب على الودائع يرجع إلى حد بعيد إلى جمع الشركات للجنيه من أجل الاستيراد ثم تجد أن البنوك ليس لديها سوى القليل من العملات الأجنبية.

وذكر محلل آخر طلب عدم نشر اسمه أن ذلك «مؤشر حقيقي على أزمة الدولار في مصر…عادة ما تزيد السيولة بالجنيه المصري في حالة نقص السيولة بالدولار والعكس صحيح».

وزاد نقص العملة الأجنبية في مصر بعدما ثبّت البنك المركزي سعر صرف العملة أمام الدولار في مارس/آذار الماضي حتى مع تزايد المعروض النقدي. وقفز المعروض النقدي (ن1)، الذي يشمل العملة المتداولة والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية، بنسبة 36.24 في المئة في عام 2023.

ودخلت أموال جديدة أيضاً إلى النظام المصرفي بعد أن باع «البنك الأهلي المصري» و»بنك مصر» شهادات ادِّخار لأجل عام بقيمة 642 مليار جنيه للجمهور في يناير/كانون الثاني الماضي.

وحلت الشهادات، التي تمنح عائداً يصل إلى 27 في المئة، محل شهادات مستحقة السداد بقيمة 460 مليار صدرت قبل عام.

وتفضل البنوك، في ظل عدم يقينها من مصير المفاوضات طويلة الأمد مع «صندوق النقد الدولي»، إبقاء أموالها في أدوات قصيرة الأجل.

وقدمت البنوك في عطاء على أذون خزانة لأجل 91 يوماً في 18 فبراير/شباط الجاري عروضاً بقيمة 232.8 مليار جنيه، أي أكثر من كل آجال الاستحقاق الأخرى مجتمعة، ولم يقبل البنك المركزي سوى 81.5 مليار جنيه بعائد 27.3 في المئة في المتوسط.

وبلغ متوسط العروض على أذون الخزانة لأجل 91 يوماً المقدمة في يناير/كانون الثاني بأكمله نحو 107 مليارات جنيه فقط.

واختارت بنوك كثيرة أيضاً الاحتفاظ بالأموال في ودائع لليلة الواحدة لدى البنك المركزي بعائد يبلغ 21.25 في المئة.

وأودعت البنوك يوم الخميس الماضي 513.9 مليار جنيه في ودائع ليلة واحدة، لكن هذا المبلغ انخفض بحلول الثلاثاء إلى 211 مليار جنيه.