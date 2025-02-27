البورصة السعودية تواصل خسائرها للجلسة الثالثة وسط تباطؤ أرباح الشركات… وصعود مؤشر دبي

■ دبي – رويترز: واصلت سوق الأسهم السعودية في الخليج تراجعها أمس الخميس للجلسة الثالثة وسط تباطؤ في أرباح الشركات، في حين ساعدت مكاسب «بنك الإمارات دبي الوطني» في رفع مؤشر دبي.

وانخفض المؤشر السعودي واحداً في المئة متأثراً بخسارة سهم «مصرف الراجحي» بواقع واحد في المئة، في حين هبط سهم شركة «أكوا باوَر» 2.7 في المئة.

وكانت «أكوا باور» قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي عن أرباح سنوية تفوق تقديرات المحللين لكنها فشلت في تحقيق الإيرادات المتوقعة.

وهوى سهم «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)» 3.1 في المئة، لتستمر الخسائر من الجلسة السابقة عندما أعلنت عن خسارة أكبر قليلاً في الربع الرابع.

وصعد سهم شركة «التعاونية لخدمات التأمين» 1.8 في المئة، بعد أن نجحت الشركة في تحقيق تقديرات المحللين.

وارتفع المؤشر الرئيسي في دبي 0.2 في المئة، بدعم من مكاسب بواقع 1.9 في المئة في سهم «بنك الإمارات دبي الوطني»

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع قدم أكبر بنوك دبي عرضاً نقديا إلزاميا لشراء «مصرف الإمارات الإسلامي» بسعر 11.95 درهم (3.25 دولار) للسهم. وفي أبوظبي، انخفض المؤشر 0.3 في المئة، تحت ضغط هبوط سهم «أدنوك للغاز» 1.2 في المئة.

وفي سياق منفصل، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة «تو بوينت زير»و الإماراتية، مريم بنت محمد المهيري، أمس الأول إن الشركة تستهدف إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية هذا العام.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد في المئة أمس الخميس مع تجدد المخاوف حيال الإمدادات بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء ترخيص لشركة شيفرون للعمل في فنزويلا.

وانخفض مؤشر البورصة القطرية 0.5 في المئة متأثرا بهبوط سهم «بنك قطر الإسلامي» 2.1 في المئة.

وأنهى المؤشر الرئيسي بالبحرين التعاملات مرتفعاً 0.1 في المئة إلي 1960 نقطة.

وصعد المؤشر الرئيسي في عُمان 0.5 في المئة إلى 4436 نقطة.

وأغلقت بورصة الكويت بمناسبة بطلة رسمية.

وخارج الخليج، انخفض مؤشر البورصة المصرية 0.1 في المئة، مع تراجع سهم «البنك التجاري الدولي» 1.1 في المئ