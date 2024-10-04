البوسنة.. “فلسطين وغزة” شعار مهرجان ميس المسرحي

سراييفو: عرض مسرحي يسلط الضوء على فلسطين وغزة، انطلقت في العاصمة البوسنية سراييفو، الجمعة، فعاليات الدورة 64 للمهرجان المسرحي الدولي “ميس” (MESS).

ويعد المهرجان أحد أقدم المهرجانات المسرحية في المنطقة، حيث تأسس عام 1960 في عهد يوغوسلافيا السابقة، واستمر حتى خلال سنوات حرب البوسنة (1992 – 1995).

ويحمل المهرجان المسرحي في دورته الـ64 التي انطلقت الجمعة، عنوان “فلسطين وغزة”، ومن المقرر أن تتواصل فعالياته حتى 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وشهدت افتتاحية الفعاليات الفنية عرض مسرحية “مترو غزة”، وهي من إخراج الفنان الفرنسي هيرفي لوشيمول، وتخللتها كلمة لمدير المهرجان نهاد كريسيلاكوفيتش.

وقال كريسيلاكوفيتش إن الدورة السابقة للمهرجان تناولت قضية أوكرانيا، مضيفا: “أردنا في هذا العام أن نكون صوتا للفنانين الفلسطينيين وأن نقدم الدعم لنضالهم”.

وتستند مسرحية “مترو غزة” إلى تصوّر للفنان الفلسطيني محمد أبو سال، بوجود مترو في غزة، وتروي قصة الشابة الفلسطينية هيفاء، التي تضيع في هذا المترو.

وكانت هذه المسرحية قد عُرضت للمرة الأولى في 2022 بمدينة جنين، شمالي الضفة الغربية، وعرضت اليوم في “ميس” لتسليط الضوء على المأساة في غزة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 138 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

(الأناضول)