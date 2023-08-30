البيت الأبيض: أمريكا تشعر بالقلق من محادثات الأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا

واشنطن: قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض في إفادة صحافية اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من أن مفاوضات الأسلحة بين روسيا وكوريا الشمالية تحرز تقدما. وأضاف كيربي أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو توجه في الآونة الأخيرة إلى كوريا الشمالية لمحاولة إقناع بيونغيانغ ببيع ذخيرة مدفعية لروسيا.

وقال كيربي إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تبادلا رسائل تعهدا فيها بزيادة التعاون الثنائي. وصرح بأن الولايات المتحدة لديها معلومات مخابرات تشير إلى أن مجموعة أخرى من المسؤولين الروس توجهوا إلى بيونغيانغ بعد زيارة وزير الدفاع.

وقال كيربي إنه بموجب الاتفاقات، ستحصل روسيا على الأسلحة التي يعتزم الجيش استخدامها في الحرب مع أوكرانيا. وقد تشمل الصفقات أيضا مواد خام من شأنها مساعدة القاعدة الصناعية الدفاعية الروسية.

وأشار كيربي إلى أن أي صفقات أسلحة بين روسيا وكوريا الشمالية ستمثل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال كيربي “نحث جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على وقف مفاوضات الأسلحة مع روسيا والالتزام بالتعهدات المعلنة التي تعهدت بها بيونغيانغ بعدم تقديم أو بيع أسلحة لروسيا”.

(رويترز)