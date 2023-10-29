البيت الأبيض: أمريكا تطرح على إسرائيل “أسئلة صعبة” بشأن هجومها على غزة

واشنطن: رفض مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان اليوم الأحد الاعتراف بوجود خلافات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة لكنه أكد أن واشنطن واضحة مع حليفتها.

وفي مواجهة الغضب المتزايد بشأن القصف الإسرائيلي للقطاع منذ هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول الدامية التي شنها مقاتلو حماس داخل إسرائيل، قال سوليفان “لا نؤيد قتل الأبرياء سواء كانوا فلسطينيين أو إسرائيليين أو غير ذلك”.

وتوسع القوات الإسرائيلية عملياتها البرية في غزة بينما قصفت طائراتها المقاتلة مئات أخرى من الأهداف اليوم الأحد فيما وصفه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالمرحلة الثانية من الحرب المستمرة منذ ثلاثة أسابيع.

وردا على سؤال عما إذا كان هناك أي “وضوح” بين الحليفين بخصوص العملية العسكرية الإسرائيلية، قال سوليفان لبرنامج ‘واجه الأمة‘ الذي تبثه شبكة (سي.بي.إس) إنهما يناقشان المسائل الصعبة والمساعدات الإنسانية والتمييز بين “الإرهابيين” والمدنيين الأبرياء وكيف تفكر إسرائيل في مآلات عمليتها العسكرية.

وقال سوليفان “نتحدث بصراحة، بشكل مباشر ونتشارك وجهات نظرنا وبطريقة واضحة وسنواصل ذلك”.

وأضاف “لكنني سأكتفي بالقول بينما أتحدث هنا على الملأ إن الولايات المتحدة ستجعل مبادئها واقتراحاتها واضحة تماما، بما في ذلك حُرمة الحياة البشرية البريئة. وبعد ذلك سنواصل تقديم نصائحنا لإسرائيل على انفراد”.

أمريكا تؤيد الدعوات التى تنادى بفترات توقف إنسانية في حرب غزة

أعلن جيك سوليفان في مقابلة تلفزيونية أن الولايات المتحدة تؤيد الدعوات التى تنادى بفترات توقف إنسانية فى حرب غزة ، يمكن أن تسمح بإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس ، وخروج الأشخاص الذين يريدون مغادرة قطاع غزة وتسليم المعونات الإنسانية إلى القطاع .

وفى الوقت الذى اتهم فيه سوليفان حماس باستخدام السكان في غزة كدروع بشرية ، قال إن هذا لا يقلل من مسؤولية إسرائيل للتمييز بين “الإرهابيين” والمدنيين الأبرياء وحماية حياة المدنيين.

وقال سوليفان في مقابلة مع برنامج ” واجه الصحافة ” على شبكة ” سى بى إس ” التلفزيونية الأمريكية إن زيارة وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان إلى واشنطن غدا الاثنين ستكون فرصة “للغوص عميقًا وليس فقط التركيز على ما يحدث اليوم، ولكن على ما يمكن أن يحمله الغد”.

وأوضح مستشار الأمن القومى الأمريكى أن الدول العربية، بما فيها المملكة العربية السعودية، لديها مسؤولية المساعدة في العمل نحو “أفق سياسي” لـلفلسطينيين بما في ذلك حل الدولتين مع إسرائيل مشيرا إلى حقهم “في العيش بأمان وكرامة ومساواة”.

وذكر جيك سوليفان أن الولايات المتحدة ترى أن مخاطر امتداد الحرب بين إسرائيل وحركة حماس واتساع نطاقها لا تزال متزايدة على المستوى الإقليمى وأنها ستستمر فى الرد على أى هجمات على قواتها من جانب وكلاء إيران فى المنطقة .

وأضاف سوليفان ردا على سؤال حول ما إذا كان قد تم ردع إيران حاليا ” يقول إذا ما تعرضت / ويعنى القوات الأمريكية / للهجوم مرة أخرى ، فسنرد ثانية ” .

وأكد مستشار الأمن القومى الأمريكى فى المقابلة التى بثتها كذلك وكالة بلومبيرغ للأنباء “نحن نلتزم باليقظة لأننا نرى تهديدات متزايدة لقواتنا فى مختلف أنحاء المنطقة ، فضلا عن مخاطر متزايدة لاتساع نطاق الصراع وامتداده لأجزاء أخرى في المنطقة” .

وجدد سوليفان وهو أحد كبار مساعدي الرئيس الأمريكى جو بايدن ، المطالب الأمريكية لإسرائيل بحماية حياة الأبرياء المدنيين، بعد يوم من تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل بدأت “المرحلة الثانية” من حربها لتدمير حركة حماس المسلحة.

(وكالات)