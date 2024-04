البيت الأبيض: أمريكا “غاضبة” حيال مقتل موظفي الإغاثة في غزة- (فيديو)

واشنطن: قال البيت الأبيض اليوم الثلاثاء إنه “غاضب” من القصف الإسرائيلي الذي قتل سبعة من موظفي الإغاثة في مؤسسة سنترال ورلد سنترال كيتشن بغزة وإن الرئيس جو بايدن اتصل بمؤسس منظمة الإغاثة الخيرية لتعزيته.

وقال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض في إفادة للصحافيين “أغضبنا أننا علمنا بقصف للجيش الإسرائيلي أمس قتل عددا من المدنيين العاملين في المساعدات الإنسانية من ورلد سنترال كيتشن”.

وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستدين القصف الإسرائيلي، قال كيربي إن استخدام كلمة “غاضب” يمكن اعتبارها “إدانة للقصف في حد ذاته”.

7 workers with World Central Kitchen – WCK – were killed during an IDF attack in Gaza.

John Kirby:

“The IDF must do much more to improve deconfliction processes so that civilians and humanitarian aid workers are protected,” pic.twitter.com/fR7NGjvQDz

