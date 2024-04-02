البيت الأبيض: أمريكا “غاضبة” حيال مقتل موظفي الإغاثة في غزة- (فيديو)

واشنطن: قال البيت الأبيض اليوم الثلاثاء إنه “غاضب” من القصف الإسرائيلي الذي قتل سبعة من موظفي الإغاثة في مؤسسة سنترال ورلد سنترال كيتشن بغزة وإن الرئيس جو بايدن اتصل بمؤسس منظمة الإغاثة الخيرية لتعزيته.

وقال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض في إفادة للصحافيين “أغضبنا أننا علمنا بقصف للجيش الإسرائيلي أمس قتل عددا من المدنيين العاملين في المساعدات الإنسانية من ورلد سنترال كيتشن”.

وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستدين القصف الإسرائيلي، قال كيربي إن استخدام كلمة “غاضب” يمكن اعتبارها “إدانة للقصف في حد ذاته”.

7 workers with World Central Kitchen – WCK – were killed during an IDF attack in Gaza. John Kirby:

“The IDF must do much more to improve deconfliction processes so that civilians and humanitarian aid workers are protected,” pic.twitter.com/fR7NGjvQDz — Suppressed Voice (@SuppressedNws) April 2, 2024

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في نفس الإفادة الصحافية إن بايدن أخبر خوسيه أندريس مؤسس منظمة ورلد سنترال كيتشن أنه سيوضح لإسرائيل أنه يتعين حماية عمال الإغاثة.

وأودى الهجوم على قافلة ورلد سنترال كيتشن بحياة مواطنين من أستراليا وبريطانيا وبولندا بالإضافة إلى فلسطينيين ومواطن يحمل جنسيتي الولايات المتحدة وكندا.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق إن الغارة كانت مأساوية وغير مقصودة، وتعهد الجيش الإسرائيلي بإجراء تحقيق مستقل.

وقال كيربي إن الإسرائيليين “قالوا بالفعل إنهم يتحملون هذا… هناك مساءلة يتعين تحملها هنا”.

وأضاف “هناك قضايا تتعلق بعدم الاشتباك يتعين بوضوح تحديدها وتحسينها”. لكنه قال إن واشنطن ستواصل التأكد من استطاعة إسرائيل الدفاع عن نفسها.

(رويترز)