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البيت الأبيض: أمريكا “غاضبة” حيال مقتل موظفي الإغاثة في غزة- (فيديو)

2 - أبريل - 2024

خوسيه أندريس مؤسس منظمة المطبخ العالمي والرئيس الأمريكي جو بايدن

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واشنطن: قال البيت الأبيض اليوم الثلاثاء إنه “غاضب” من القصف الإسرائيلي الذي قتل سبعة من موظفي الإغاثة في مؤسسة سنترال ورلد سنترال كيتشن بغزة وإن الرئيس جو بايدن اتصل بمؤسس منظمة الإغاثة الخيرية لتعزيته.

وقال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض في إفادة للصحافيين “أغضبنا أننا علمنا بقصف للجيش الإسرائيلي أمس قتل عددا من المدنيين العاملين في المساعدات الإنسانية من ورلد سنترال كيتشن”.

وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستدين القصف الإسرائيلي، قال كيربي إن استخدام كلمة “غاضب” يمكن اعتبارها “إدانة للقصف في حد ذاته”.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في نفس الإفادة الصحافية إن بايدن أخبر خوسيه أندريس مؤسس منظمة ورلد سنترال كيتشن أنه سيوضح لإسرائيل أنه يتعين حماية عمال الإغاثة.

وأودى الهجوم على قافلة ورلد سنترال كيتشن بحياة مواطنين من أستراليا وبريطانيا وبولندا بالإضافة إلى فلسطينيين ومواطن يحمل جنسيتي الولايات المتحدة وكندا.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق إن الغارة كانت مأساوية وغير مقصودة، وتعهد الجيش الإسرائيلي بإجراء تحقيق مستقل.

وقال كيربي إن الإسرائيليين “قالوا بالفعل إنهم يتحملون هذا… هناك مساءلة يتعين تحملها هنا”.

وأضاف “هناك قضايا تتعلق بعدم الاشتباك يتعين بوضوح تحديدها وتحسينها”. لكنه قال إن واشنطن ستواصل التأكد من استطاعة إسرائيل الدفاع عن نفسها.

(رويترز)

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  1. يقول Neo:
    أبريل 2, 2024 الساعة 11:29 م

    حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم .

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  2. يقول محمد -الجزائر:
    أبريل 3, 2024 الساعة 12:00 ص

    غاضبة وبس لا تفعل شيئا مع الدويلة المدللة. لو كانت دولة أخرى مثل روسيا فعلت ما فعله الكيان اللقيط لأقامت الدنيا ولم تقعدها .

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  3. يقول محمد -الجزائر:
    أبريل 3, 2024 الساعة 12:05 ص

    “وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستدين القصف الإسرائيلي، قال كيربي إن استخدام كلمة “غاضب” يمكن اعتبارها “إدانة للقصف في حد ذاته”.” شوف التلاعب بالألفاظ كلمة إدانة بالعبارة الصريحة لم يمكن أن تصدر من دولة الشر في حق دولة الأشرار.

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  4. يقول عراقي مغترب:
    أبريل 3, 2024 الساعة 3:18 ص

    ما هذه الشجاعة سيدي الرئيس ؟
    ليس لديك إدانة لما ارتكبته إسرائيل من حماقة سوى العتب عليها لعدم اتخاذ ما يكفي لحماية المدنيين ، وموظفي الإغاثة ،ماذا عن من تم قتلهم ؟

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