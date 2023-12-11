سياسة | دولي | الولايات المتحدة

البيت الأبيض: أمريكا قلقة إزاء تقارير عن استخدام إسرائيل الفوسفور الأبيض

11 - ديسمبر - 2023

جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض

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على متن طائرة الرئاسة الأمريكية: قال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض الأمريكي، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق إزاء تقارير مفادها أن إسرائيل استخدمت ذخائر الفوسفور الأبيض التي زودتها بها الولايات المتحدة في هجوم في أكتوبر/ تشرين الأول في جنوب لبنان.

وأضاف كيربي للصحافيين على متن طائرة الرئاسة “طالعنا التقارير. بالتأكيد نشعر بقلق إزاء ذلك. سنطرح أسئلة في محاولة لمعرفة مزيد”.

وقال كيربي إن الفوسفور الأبيض له “استخدام عسكري مشروع” يتمثل في الإضاءة وإنتاج الدخان لإخفاء التحركات.

وأضاف “من الواضح أنه حين نقدم مواد مثل الفوسفور الأبيض لجيش آخر، نتوقع بشكل كامل أنها ستستخدم وفق هذه الأغراض المشروعة… وبما يتفق مع قوانين الصراع المسلح”.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ردا على التقارير التي تقول إن إسرائيل استخدمت الفوسفور الأبيض في لبنان، “جيش الدفاع الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية كلها تتصرف بحسب القانون الدولي. هذه هي الطريقة التي تصرفنا بها وسنتصرف بها”.

(رويترز)

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  1. يقول khalid yahia:
    ديسمبر 11, 2023 الساعة 5:11 م

    قتلة الاطفال والنساء وكبار السن قلقون!!!

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  2. يقول الشاعر السعيد:
    ديسمبر 11, 2023 الساعة 5:13 م

    لا يا رجل، دعك من القلق. اصلا انتم خارج الشبهات. الفسفور الابيض الذي بحوزة اسرائيل هو من ايام فرعون، ولا دخل لكم بهذه الجرائم. انتم امة من حمائم السلام، وقد خبر العالم حسن سريرتكم، وطيب اثركم، وعلو اخلاقكم، وجنوحكم للسلم، وبعدكم عن الحاق الاذى. اما بخصوص الاشاعات المغرضة حول تدمير هيروشيما وناجازاكي، والقتل في فيتنام، والعراق، وافغانستان، وبنما، وليبيا، والسودان، ولاوس، وبقية العالم، فهي اخبار ملفقة لتلطيخ سمعتكم الطيبة. دعك من القلق فكل هذه امور لن يصدقها العالم.

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  3. يقول Basem:
    ديسمبر 11, 2023 الساعة 5:37 م

    ولك بتستهبل ولك.
    اسراءيل قتلت وجرحت ماءة ألف إنسان فلسطيني بأسلحة أمريكية وجاي الان تشعر بالقلق بعد 65 بوم من القتل والتدمير الغير مسبوق.
    روح الله يحشرك مع اللي بتدافع عنهم ونسال من الله ان يشهدنا عذابكم اجمعين يوم الحساب العسير.

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  4. يقول سلام:
    ديسمبر 11, 2023 الساعة 5:44 م

    ولكنهم يشككون بعد ساعات ان كانت قنابل الفسفور هذه أمريكية،، ربما صينية او روسية!!! ولا نعلم ان كانت حاملات الطائرات والجنرالات التي تقود المعركة على الارض في غزة والاقمار الصناعية و بقية الاسلحة والذخائر ،،وعليها المليارات التي اقرتها الولايات المتحدة، او الفيتو,, هي أصلا وفصلا امريكية!!!

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