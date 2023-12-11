البيت الأبيض: أمريكا قلقة إزاء تقارير عن استخدام إسرائيل الفوسفور الأبيض

على متن طائرة الرئاسة الأمريكية: قال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض الأمريكي، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق إزاء تقارير مفادها أن إسرائيل استخدمت ذخائر الفوسفور الأبيض التي زودتها بها الولايات المتحدة في هجوم في أكتوبر/ تشرين الأول في جنوب لبنان.

وأضاف كيربي للصحافيين على متن طائرة الرئاسة “طالعنا التقارير. بالتأكيد نشعر بقلق إزاء ذلك. سنطرح أسئلة في محاولة لمعرفة مزيد”.

وقال كيربي إن الفوسفور الأبيض له “استخدام عسكري مشروع” يتمثل في الإضاءة وإنتاج الدخان لإخفاء التحركات.

وأضاف “من الواضح أنه حين نقدم مواد مثل الفوسفور الأبيض لجيش آخر، نتوقع بشكل كامل أنها ستستخدم وفق هذه الأغراض المشروعة… وبما يتفق مع قوانين الصراع المسلح”.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ردا على التقارير التي تقول إن إسرائيل استخدمت الفوسفور الأبيض في لبنان، “جيش الدفاع الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية كلها تتصرف بحسب القانون الدولي. هذه هي الطريقة التي تصرفنا بها وسنتصرف بها”.

(رويترز)