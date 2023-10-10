البيت الأبيض: أمريكا لا تريد مقتل مدنيين في غزة أو إسرائيل

واشنطن: قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى مدنيين أبرياء يقتلون في أي مكان بما في ذلك غزة وإسرائيل.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تتجه فيه الدفعة الأولى من المساعدات الأمنية الأمريكية إلى إسرائيل.

وقال كيربي في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) الأمريكية “ما نركز عليه هو ضمان حصول إسرائيل على ما تحتاجه للدفاع عن نفسها والتصرف مع حماس فيما تتجه الدفعة الأولى من المساعدات العسكرية إلى إسرائيل أثناء تحدثنا”.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة أصدرت أي تحذيرات لإسرائيل تتعلق بسقوط قتلى مدنيين، قال كيربي “لا نريد رؤية مقتل أي مدنيين أبرياء في أي مكان بالعالم، بما في ذلك بالتأكيد غزة وفي إسرائيل”.

وأضاف أن حماس قتلت بالفعل الكثير من المدنيين الأبرياء منذ بدء هجومها على جنوب إسرائيل يوم السبت.

وجاءت تصريحات كيربي بينما تقصف إسرائيل قطاع غزة اليوم الثلاثاء في أعنف ضربات جوية خلال الصراع التاريخي مع الفلسطينيين منذ 75 عاما. وحولت الضربات أحياء بأكملها إلى تراب رغم تهديد حماس بإعدام رهينة في مقابل كل ضربة عليها.

وقال إن “إسرائيل، كدولة ديمقراطية نابضة بالحياة، تشاركنا العديد من القيم والمصالح، ومن المؤكد أن احترام الحياة هو إحدى هذه القيم”. وأضاف “نكون دائما أفضل معا عندما نلاحظ هذا الاحترام للحياة وقوانين الحرب أيضا”.

وقال كيربي لشبكتي (سي.إن.إن) و(إم.إس.إن.بي.سي) إن الشريحة الأولى من المساعدات العسكرية الأمريكية الإضافية في طريقها إلى إسرائيل، وإنه يشك في وجود دفعات إضافية في المستقبل.

وكان كيربي قال أمس الإثنين إن البيت الأبيض يتوقع طلبات أمنية إضافية من إسرائيل وسيحاول تلبية تلك الاحتياجات في أسرع وقت ممكن.

(رويترز)