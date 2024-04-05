البيت الأبيض: أمريكا لا تعتزم إجراء تحقيق مستقل في مقتل موظفي الإغاثة

واشنطن: قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي اليوم الجمعة إن واشنطن لا تعتزم إجراء تحقيق مستقل في مقتل سبعة من موظفي الإغاثة التابعين لمؤسسة ورلد سنترال كيتشن.

وأضاف كيربي للصحافيين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أطلع الرئيس جو بايدن في مكالمة هاتفية أمس الخميس على النتائج العامة للتحقيق الإسرائيلي في الواقعة.

(رويترز)