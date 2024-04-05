سياسة | دولي | الولايات المتحدة

البيت الأبيض: أمريكا لا تعتزم إجراء تحقيق مستقل في مقتل موظفي الإغاثة

5 - أبريل - 2024

المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي

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واشنطن: قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي اليوم الجمعة إن واشنطن لا تعتزم إجراء تحقيق مستقل في مقتل سبعة من موظفي الإغاثة التابعين لمؤسسة ورلد سنترال كيتشن.

وأضاف كيربي للصحافيين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أطلع الرئيس جو بايدن في مكالمة هاتفية أمس الخميس على النتائج العامة للتحقيق الإسرائيلي في الواقعة.

(رويترز)

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  1. يقول حمادي:
    أبريل 5, 2024 الساعة 6:19 م

    انها راعية الارهاب الدولي فكيف تجري تحقيقا لربيبتها في القتل والتشريد لا اخلاق لا انسانية وحوش ىفي عالم قذر

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  2. يقول فصل الخطاب:
    أبريل 5, 2024 الساعة 6:30 م

    لأن الجريمة الصهيو أمريكية تمت مع سبق الاصرار والترصد عليكم اللعنة يا عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي التي ترسل اسلحتها القذرة لقتل أطفال ونساء غزة هذي شهور وشهور وشهور ✌️🇵🇸☹️☝️🚀

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