البيت الأبيض: أمريكا لن تتوقف عن العمل نحو تحقيق حل الدولتين

على متن طائرة الرئاسة الأمريكية: قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض اليوم الخميس إن الولايات المتحدة لن تتوقف عن العمل نحو تحقيق حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأضاف كيربي للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية “ستكون هناك غزة ما بعد الصراع ولن يعاد احتلالها”.

وأكد كيربي أن الولايات المتحدة “لا تريد تصعيدا في جنوب آسيا وآسيا الوسطى”، ردا على سؤال عن الضربات المتبادلة بين ايران وباكستان في الأيام الأخيرة.

وقال كيربي إن الإدارة الأمريكية “تتابع من كثب” التوتر بين البلدين الذي تفاقم بشكل خطير هذا الأسبوع.

وأضاف أن باكستان “تعرضت أولا لضربة من إيران، الأمر الذي كان هجوما جديدا خطيرا، ومثالا جديدا على دور إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة”.

وكان الرئيس جو بايدن لفت في وقت سابق إلى أن التصعيد يظهر أن إيران “ليست محل تقدير” في المنطقة.

وأضاف “لا أعلم إلى أين سيؤدي هذا الأمر”.

ونفذت باكستان الخميس ضربات على “ملاذات إرهابيّة” في ولاية سيستان بلوشستان بجنوب شرق إيران أوقعت تسعة قتلى، بعد يومين على شن إيران ضربات على أهداف لجماعات “إرهابية” في الدولة المجاورة أودت بطفلين على الأقل.

وتمت هذه الضربات في وقت تتواصل الحرب المدمرة لإسرائيل على قطاع غزة، مؤججة التوتر في المنطقة مع تبادل القصف بصورة يومية بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران عبر الحدود مع لبنان، وشن الحوثيين اليمنيين المدعومين من إيران هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر.

(وكالات)