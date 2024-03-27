البيت الأبيض: إسرائيل طلبت إعادة جدولة زيارة لمناقشة خطط الهجوم على رفح

واشنطن- “القدس العربي”: أكد البيت الأبيض، الأربعاء، أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على تحديد موعد جديد لوفد يعتزم السفر من إسرائيل إلى واشنطن لبحث خطط الهجوم على رفح.

قبل أيام، ألغى نتنياهو في حركة استعراضية زيارة الوفد، هذا الأسبوع، انتقاما لامتناع الولايات المتحدة عن التصويت على اقتراح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحافيين، إن “مكتب رئيس الوزراء وافق على إعادة جدولة الاجتماع المخصص لرفح، ولذا فإننا نعمل معهم الآن لإيجاد موعد مناسب يناسب الجانبين”. شيء جيد.”

ولم يتم تحديد موعد نهائي بعد، لكن الاجتماع قد يعقد في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، حسبما أفادت صحيفة “ذا هيل”.

وكان الهدف من المحادثات الملغاة هو مناقشة الخطط الإسرائيلية بشأن الهجوم على رفح حيث يعيش أكثر من مليون فلسطيني. وقال مسؤولو البيت الأبيض إن الغزو البري للمدينة دون خطة مقبولة من شأنه أن يخلق كارثة إنسانية.

والتقى العديد من كبار المسؤولين في إدارة بايدن مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال اليومين الماضيين، حيث أجرى مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ومدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز ووزير الدفاع لويد أوستن “مناقشات” شملت خطط الهجوم على رفح.

وقالت جان بيير للصحافيين إن المسؤولين “ناقشوا أفضل السبل لضمان هزيمة دائمة لحماس في غزة والحاجة إلى حماية المدنيين”.