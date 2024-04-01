سياسة | دولي

البيت الأبيض: إسرائيل وافقت على أن “تأخذ بالاعتبار” مخاوفنا بشأن رفح

1 - أبريل - 2024

حجم الخط
0

واشنطن:  أعلن البيت الأبيض، الإثنين، أنّه عبّر لإسرائيل عن قلقه بشأن الهجوم الذي يعتزم جيشها شنّه على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، مشيراً إلى أنّ إسرائيل وافقت على “أن تأخذ هذه المخاوف في الاعتبار”.

وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان إنّه خلال اجتماع أمريكي-إسرائيلي عُقد عبر الفيديو وحضره عن الجانب الأميركي وزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان “أعرب الجانب الأمريكي عن قلقه إزاء خطط عمل عديدة في رفح”، مشيرة إلى أنّ “الجانب الإسرائيلي وافق على أخذ هذه المخاوف في الاعتبار وإجراء مناقشات متابعة”.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

مقاطعة إفطار بايدن الرمضاني وتنظيم إفطار احتجاجي أمام البيت الأبيض ـ (فيديو)
منذ يوم واحد
البيت الأبيض يعبر عن تعازيه فيمن غرقوا وهم يحاولون انتشال معونات قبالة غزة- (فيديو)
27 - مارس - 2024
يكرهون دينهم وإسرائيل.. ترامب يثير الغضب بتصريحات عن تصويت اليهود للديمقراطيين
19 - مارس - 2024
البيت الأبيض: سوليفان ورئيس وزراء قطر بحثا وقف إطلاق النار في غزة مقابل الإفراج عن الرهائن
5 - مارس - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية