سياسة | دولي

البيت الأبيض: إيران ربما تدرس تزويد روسيا بصواريخ باليستية.. وموسكو تعرض على طهران تعاوناً دفاعياً غير مسبوق

22 - نوفمبر - 2023

حجم الخط
2

واشنطن: ذكر البيت الأبيض، الثلاثاء، أن إيران ربما تدرس تزويد روسيا بصواريخ باليستية لاستخدامها في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن الولايات المتحدة ستراقب الوضع بين إيران وروسيا وستتخذ الإجراء المناسب حسب الحاجة.

وأضاف كيربي أن إيران زودت روسيا بطائرات مسيرة وقنابل تُلقى من الجو وذخيرة مدفعية استخدمتها موسكو لمهاجمة أوكرانيا.

وأردف: “ربما تستعد إيران لاتخاذ خطوة أخرى في دعمها لروسيا… نشعر بالقلق من أن تكون إيران تدرس الآن تزويد روسيا بصواريخ باليستية لاستخدامها في أوكرانيا”.

وفي مقابل هذا الدعم، قال كيربي إن روسيا عرضت على طهران “تعاوناً دفاعياً غير مسبوق” يشمل صواريخ وإلكترونيات وقدرات دفاع جوي. وكانت إيران تسعى لشراء عتاد عسكري بمليارات الدولارات من روسيا، منها طائرات هليكوبتر هجومية ورادارات وطائرات تدريب قتالية.

وأضاف أن مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة تستعد، بتوجيه من موسكو، لتقديم قدرات في الدفاع الجوي إما لـ”حزب الله” اللبناني أو لإيران.

وذكر أن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتها في إصدار عقوبات مرتبطة بمكافحة الإرهاب على الأفراد أو الكيانات الروسية التي قد تلعب دوراً في هذه “العمليات المزعزعة للاستقرار المرتبطة بنقل (الأسلحة)”.

وقال البيت الأبيض، في مايو أيار، إنه يرى المزيد من المؤشرات على أن روسيا وإيران تعملان على توسيع شراكتهما الدفاعية لمستوى غير مسبوق سيساعد موسكو على إطالة أمد حربها في أوكرانيا وسيشكل تهديداً لجيران إيران.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول عادل المغربي:
    ديسمبر 1, 2023 الساعة 1:18 م

    هم يزوّدون إسرائيل الإرهابية بجميع أنواع الأسلحة الفتاكة ولا يريدون تزويد إيران لروسيا أيوجد استحمار للعالم أكثر من هذا

    رد
    1. يقول فصل الخطاب:
      ديسمبر 3, 2023 الساعة 11:28 ص

      أحسنت 🇵🇸🤕✌️🔥🔥🚀🚀🚀

أخبار ذات صلة

من أجل جيوبولتيك خاصة بدول الجنوب
3 - يونيو - 2024
حروب فرض معادلات جديدة
30 - مايو - 2024
مسؤول روسي: أوكرانيا متورطة بشكل مباشر في هجوم قاعة الحفلات
24 - مايو - 2024
تحليل سياسي: ولاية بوتين الجديدة ستظهر ما إذا كان النظام الذي بناه يستطيع الاستمرار بدونه
15 - مايو - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية