البيت الأبيض: إيران قد تشن هجوما “كبيرا” على إسرائيل “هذا الأسبوع”

واشنطن: أعلن البيت الأبيض، الإثنين، أن إيران قد تشن هجوما “كبيرا” على إسرائيل هذا الأسبوع، في وقت بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن الأزمة مع قادة أوروبيين.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي للصحافيين “علينا أن نكون على استعداد لما يمكن أن تكون مجموعة هجمات كبيرة”.

وأضاف “نتشارك مع نظرائنا الإسرائيليين ذات المخاوف والتوقعات في ما يتعلّق بالتوقيت — قد يتم (الهجوم) هذا الأسبوع”.

جاءت تصريحات كيربي في وقت أمرت الولايات المتحدة بتسريع إيصال حاملة طائرات وغواصة صواريخ موجّهة إلى المنطقة دعما لإسرائيل.

وتعهّدت إيران وحزب الله الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والقائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر.

واتصل بايدن الإثنين بقادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا لبحث التوتر، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وأضاف أن هدف الاتصال كان “إلى حد كبير تكرار ما قاله جميع القادة سابقا في ما يتعلّق بالتأكيد على الدفاع عن إسرائيل” ومن أجل “توجيه رسالة قوية مفادها أننا لا نرغب برؤية أي زيادة في العنف وأي هجمات من قبل إيران ووكلائها”.

كما دعا القادة إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس فيما يتوقع أن تجري مفاوضات صعبة الخميس تهدف لوضع حد للحرب التي اندلعت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وجاء الاتصال بعد وقت قصير على عودة بايدن إلى المكتب البيضاوي بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة في منزله المطل على البحر في ديلاوير.

(أ ف ب)